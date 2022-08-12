丁子朗曾為《尚氣》試鏡　認有女藝人投懷送抱：比識朋友更進取

2016年參選港男入行嘅丁子朗，竟然話完全唔覺得自己靚仔。

2016年參選港男入行的丁子朗，近年主持拍劇工作不斷，但他竟然話完全唔覺得自己靚仔他擔任林柏希主持的《月傾會》嘉賓時表示：「我以前真係好平凡，戴眼鏡好薯仔，的確佢（TVB）簽我返嚟都話唔好睇，純粹貪我個樣夠親切，似隔離師奶個仔！」

丁子朗仲話參選港男前，喺加拿大讀書嘅佢，係一個四眼宅男薯仔

依家最大目標，丁子朗話最想做到受觀眾認同嘅男一，「其實唔同範疇都想試下，《尚氣》我之前都cast過㗎！我最後睇返Simu Liu（劉思慕）個訪問，佢講返佢cast嗰段戲，段對白係exactly我講過，原來我同佢cast嘅一模一樣！嗰陣時喺美國啦、北京上海香港都有搵人去cast，1000個搵一個去！」

丁子朗原來曾去《尚氣》試鏡：「睇返Simu Liu（劉思慕）個訪問，佢講返佢cast嗰段戲，段對白係exactly我講過，原來我同佢cast嘅一模一樣！」

講到愛情生活，25歲丁子朗話由18歲初戀開始，至今拍過三次拖，佢話自己唔算係一個稱職男友，「我依家25歲啫，三次（拖）都算差唔多啦！我覺得自己當然唔係一個稱職男友啦，衰在時間上同埋心機上！」佢搞笑咁話，「我比較prefer圈外人，因為我覺得圈內人成日大家都知道大家啲通告，好似冇乜privacy，哈哈哈！」至於緋聞女友林宣妤，佢就話：「都係一個好朋友嘅階段，大家都係好好認識嘅！」

丁子朗認拍過三次拖，至於緋聞女友林宣妤，佢就話：「都係一個好朋友嘅階段，大家都係好好認識嘅！」

丁子朗坦白認曾對合作女星心動：「拍劇時候，長期相處實會有一啲感情出現嘅！（邊套劇？）邊套就你自己諗啦，拍劇對象啦！」最後唔成功，對方點樣耍走你？「拍完就真係冇，都冇話點耍嘅，可能真係text message冇咁密呀，會疏啲！我都好進取㗎啦⋯⋯都明白嘅，即係唔使講到咁白！」丁子朗仲透露，呢位曾經追過嘅女拍檔，至今只係合作過一次！至於有冇女藝人曾經主動投懷送抱？「嘩，哈哈哈，都係約行下街食下飯咁樣囉，比識朋友更加進取，咁又感覺到嘅，具體啲又真係未去到拋胸露髀咁樣出嚟，但係都會無無聊聊搲啲水嚟吹下！」

丁子朗坦白認曾對合作女星心動，亦有女藝人曾經主動投懷送抱。

成日晒肌，深得同志歡心嘅丁丁，坦言話收過唔少裸照！「大家對肉體嘅追求比較多啲啦，有啲朋友會將佢自己嘅身體，影完相之後send俾我睇，有啲直情可能係跨性別人士都會㗎！坦白講，我係好多謝大家鍾意我支持我，但係我都勸喻大家，唔好將自己嘅nudity send俾人啦，珍惜自己身體！」問佢如果開拍BL劇，想搵邊個做對手？丁子朗好快有答案：「古天樂囉，《大叔的愛》咁樣，哈哈哈，古天樂都真係幾好呀，佢由後生靚到依家，青靚白淨又係靚仔，到依家古銅色皮膚又係靚仔，真係冇得輸！我都想做佢咁樣，我希望自己第時老咗之後都可以，唔係，係年紀大咗少少之後，都可以成為古天樂！」

練得一身肌肉不時分享靚肌相，丁子朗坦言收過唔少裸照。