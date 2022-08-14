余慕蓮出自傳收益全數捐出　善心滿載︰我讀得書少淨係識做戲

資深演員余慕蓮前年8月被診斷患有肺纖維化，留院治療，後來驗出患罕有的血液炎而留醫ICU，幸好後來康復出院。余慕蓮近來獲好友為她推出自傳《我是一條豆角》，書籍不扣除成本，收益全數捐兒童癌病基金，充滿善心的余慕蓮得到不少演藝人支持，初版2,000本全被內部認購。



余慕蓮身體狀況慢慢康復。（視覺中國）

余慕蓮的好友紛紛撐場出席書本的發佈會。（YouTube影片截圖）

早前余慕蓮為自傳出席發佈會，她雖然消瘦了，但精神不俗。她接受TVB的娛樂新聞台訪問時對於好友的支持表示驚喜︰「估唔到咁多人嚟捧場，估唔到咁多人撐我，個個又認購好多書，可以幫兒童癌病基金籌多啲錢。」而鄭秀文（Sammi）亦有幫手寫序，她形容余慕蓮為「細小但勇敢的螢火蟲」，余慕蓮直言︰「佢真係好有心！（許文軒︰你自己係咪都好勇敢？）叫做係啦，你知我讀得書少，好多嘢我都唔識，我淨係識做戲！」講到自己的病情，她說︰「唔咳嗰陣時，而家同你講嘢好正常，但係一日有幾次一咳親，眼淚鼻水都出晒，醫生叫我行多啲，如果唔行，驚住啲肌肉收縮，第日行唔到。」

余慕蓮充滿善心，將書本的收益，在不扣除成本下，全數捐兒童癌病基金。（YouTube影片截圖）

余慕蓮小時候因家境貧困而失去了讀書的機會，只讀到小學程度，但因為她自知讀書不多，所以更希望能令小朋友有讀書的機會，於是曾拿出部份退休金在貴州捐建小學，讓一眾山區兒童都有機會接受教育，事件經電視節目《向世界出發》報道之後，不少觀眾大受感動。余慕蓮多年拍攝的角色，雖然不是主角，但早已是觀眾熟悉的演員，而書名《我是一條豆角》亦取其意思，謙稱︰「我從來不是主角，只是一條豆角，用來伴碟配菜。」