陳善渝IG發泳照後 有人向經理人問價：幫我問下佢，接唔接受包養

藝人陳善渝（Odilia）早前在社交平台上載了一張比較迎合夏日的照片，豈料照片竟然惹來一堆「奇怪」的人前來詢問價錢，令當時人感到無奈。Odilia加入天盟娛樂成為旗下藝人，並於早年參加《全民造星3》於30強止步，Odilia再轉戰無綫電視（TVB），並於節目《盛．舞者》中表現出色引起關注，最近亦在TVB劇中頻頻亮相。

Odilia曾參加《全民造星3》於30強止步 (ig@ooodilia)

昨日（17日）Odilia在自己的社交平台如常地上載了照片，但竟有「奇怪」的人根據Odilia社交平台上顯示的電話號碼來尋找Odilia，更向Odilia的經理人阿Mi提出過份的要求，令阿Mi大呼「一群唔清醒既人」。

阿Mi接受《香港01》訪問時表示有很多名字奇怪的人找她，而她在篩選這些來者是否商業上合作，就有自己的一套詢問方式，阿Mi指這群奇怪的人明確地知道這個是經理人電話號碼，但仍然會向她查詢自己想知道的事情。阿Mi指有一位自稱陳先生的人找上她，向她詢問Odilia會否接受包養，而事成後這位陳先生也會付佣金給她，阿Mi說這群人雖然不清醒，但回答也是「有紋有路」。阿Mi對此事的回應是：「呢啲咁嘅成份唔係我地範圍裡面，亦都唔係我地嘅服務範疇！」在阿Mi回覆這位陳先生時，可以看到她也是禮貌地回應：「陳先生，你確定你呢一個訊息發出嘅時候你係神智清醒？」

阿Mi說這群人雖然不清醒，但回答也是「有紋有路」 (阿Mi提供)

隨後阿Mi向《香港01》透露Odilia將會在一套電影在年底上映，而戲中角色也是屬於比較搔首弄姿的角色，相信到時定會有更多「奇怪」的人來找她，亦做好心理準備去應付這些「奇怪」的人。

Odilia將會在一套電影在年底上映，而戲中角色也是屬於比較搔首弄姿的角色 (ig@ooodilia)

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