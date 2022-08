姚焯菲目標成為全能偶像　想做「國民妹妹」：國民初戀已經叫慣咗

「國民初戀」姚焯菲(Chantel)因參加無綫(TVB)選秀節目《聲夢傳奇》而人氣急升,現時已經加入樂壇的她在過去一年亦成長了不少。早前Chantel接受TVB娛樂新聞台節目《娛圈新世代》訪問時,大談自己的心路歷程,更大爆自己私底下是個「大喊包」,不過現年15歲的她對未來的自己都充滿期望:「我希望我自己係一個獨立啲,同埋唔需要太依賴身邊嘅人嘅一個人,因為可能而家都需要媽咪爹哋去幫手,咁我希望大個咗之後就會識得照顧好自己囉。」



姚焯菲(Chantel)接受TVB娛樂新聞台節目《娛圈新世代》訪問。(YouTube影片截圖)

Chantel自爆經常「甩漏」,反而要年紀比她細的鍾柔美(Yumi)照顧及提點她。(IG@chantelyiu)

Chantel自爆經常「甩漏」,反而要年紀比她細的鍾柔美(Yumi)照顧及提點她,其實除了朋友之外,Chantel的家人亦非常支持她:「冇一次爹哋媽咪會話『唔好去,唔得,唔好唱歌』,即係佢哋都……(由細到大都係咁㗎?)都係呀,佢哋一直都好支持我。」Chantel更透露有計劃到外國留學,早前與家人去紐西蘭旅行時亦有視察環境:「我哋有睇過,可能路過呀都有見過下啲校園,咁我覺得都幾大幾靚嘅。(假設你真係要去外國讀書,咁唱歌嗰度點呀?)放假嘅時候返嚟囉。(喺你心目中呢兩樣嘢都係咁緊要,唔可以話放棄是但一邊嘅?)我覺得唔需要,我覺得可以兩邊一齊。」

Chantel參加《聲夢傳奇》時只有14歲。(YouTube影片截圖)

Chantel憑一首《戀愛預告》爆紅而被封為「國民初戀」。(YouTube影片截圖)

憑一首《戀愛預告》爆紅而被封為「國民初戀」的Chantel,形象清純,深受粉絲喜愛,但她就笑言想做「國民妹妹」:「因為呢個(國民初戀)已經叫慣咗,咁我想試下呢個(國民妹妹)。」人靚聲甜的Chantel平時斯斯文文,但她就表示希望多點嘗試唱跳,更以成為「全能偶像」為目標:「其實我冇乜試過唱跳,所以想試下。全能偶像都可以唱歌㗎嘛,乜都做下唔係好過淨係唱歌咩?」最後Chantel亦有寄語十年後的自己:「希望你現在過得好,唱歌和你想做的都做得好,Hope you are living your dream life.(希望你活出自己理想的生活)!」

Chantel目標是成為全能偶像!(YouTube影片截圖)

最後Chantel亦有寄語十年後的自己。(YouTube影片截圖)