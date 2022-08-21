姚焯菲目標成為全能偶像　想做「國民妹妹」：國民初戀已經叫慣咗

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）因參加無綫（TVB）選秀節目《聲夢傳奇》而人氣急升，現時已經加入樂壇的她在過去一年亦成長了不少。早前Chantel接受TVB娛樂新聞台節目《娛圈新世代》訪問時，大談自己的心路歷程，更大爆自己私底下是個「大喊包」，不過現年15歲的她對未來的自己都充滿期望：「我希望我自己係一個獨立啲，同埋唔需要太依賴身邊嘅人嘅一個人，因為可能而家都需要媽咪爹哋去幫手，咁我希望大個咗之後就會識得照顧好自己囉。」



姚焯菲（Chantel）接受TVB娛樂新聞台節目《娛圈新世代》訪問。（YouTube影片截圖）

Chantel自爆經常「甩漏」，反而要年紀比她細的鍾柔美（Yumi）照顧及提點她。（IG@chantelyiu）

Chantel自爆經常「甩漏」，反而要年紀比她細的鍾柔美（Yumi）照顧及提點她，其實除了朋友之外，Chantel的家人亦非常支持她：「冇一次爹哋媽咪會話『唔好去，唔得，唔好唱歌』，即係佢哋都……（由細到大都係咁㗎？）都係呀，佢哋一直都好支持我。」Chantel更透露有計劃到外國留學，早前與家人去紐西蘭旅行時亦有視察環境：「我哋有睇過，可能路過呀都有見過下啲校園，咁我覺得都幾大幾靚嘅。（假設你真係要去外國讀書，咁唱歌嗰度點呀？）放假嘅時候返嚟囉。（喺你心目中呢兩樣嘢都係咁緊要，唔可以話放棄是但一邊嘅？）我覺得唔需要，我覺得可以兩邊一齊。」

Chantel參加《聲夢傳奇》時只有14歲。（YouTube影片截圖）

Chantel憑一首《戀愛預告》爆紅而被封為「國民初戀」。（YouTube影片截圖）

憑一首《戀愛預告》爆紅而被封為「國民初戀」的Chantel，形象清純，深受粉絲喜愛，但她就笑言想做「國民妹妹」：「因為呢個（國民初戀）已經叫慣咗，咁我想試下呢個（國民妹妹）。」人靚聲甜的Chantel平時斯斯文文，但她就表示希望多點嘗試唱跳，更以成為「全能偶像」為目標：「其實我冇乜試過唱跳，所以想試下。全能偶像都可以唱歌㗎嘛，乜都做下唔係好過淨係唱歌咩？」最後Chantel亦有寄語十年後的自己：「希望你現在過得好，唱歌和你想做的都做得好，Hope you are living your dream life.（希望你活出自己理想的生活）！」

Chantel目標是成為全能偶像！（YouTube影片截圖）

最後Chantel亦有寄語十年後的自己。（YouTube影片截圖）