伍富橋黃嘉樂齊娶得嬌妻歸　盤點跟圈外太太幸福生活的香港明星

太太梁兆楹曾任無綫幕後。

伍富橋（Alvin）早前與拍拖半年曾任無綫幕後的富貴女友梁兆楹（Shirley）今年5月於5千呎西貢相思灣家中，在雙方家長見證下註冊，正式結為夫婦。榮升「億萬駙馬」的他婚後亦正式進駐了5千呎獨立屋，最近他就曬出在獨立屋外打籃球的畫面，令人震撼！影片可見，5千呎獨立屋亦非常有氣派，門外的花園大到可以作為私人籃球場，而他身後亦有兩架名車疑似是過百萬的保時捷與法拉利，令人羨慕。

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黃嘉樂早前亦與攝影師女友江惠賢正式拉埋天窗。

伍富橋升呢億萬人夫，同為TVB小生的黃嘉樂早前亦與攝影師女友江惠賢（Samantha）正式拉埋天窗。當日黃嘉樂到九龍The Ritz Carlton酒店接新娘，期間黃嘉樂更向Samantha單膝下跪盡顯誠意！當然，最吸睛都是Samantha的一身金器，除了胸前的六隻金豬，還有五對巨型龍鳳鈪（胸前一對，左右手各有四隻），非常犀利！另外，黃嘉樂的兄弟團亦陣容非常鼎盛，不但有「視帝」馬國明和「視后」唐詩詠，還有許家傑、李天翔、楊潮凱和林子善等藝人。

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其實除了伍富橋黃嘉樂兩位tvb小生，圈中不少男藝人例如森美、陸永等10位的圈外老婆同樣高質，其中天王郭富城的太太方媛更是出名不論樣子和氣質各方面都不輸女明星，實在令人好羨慕，大家一齊睇睇都可以葡萄吓！

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