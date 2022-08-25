MIRROR演唱會︱Stanley女友李炘頤Alina暗串調查結果：推卸責任先

上月舉行的MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）被巨幕砸中受重傷，至今仍然在伊院深切治療部留醫。昨日（24/8），跨部門專責小組披露調查進展，指吊着巨幕的鋼絲承受力量比坊間的少兩成，而機關上的護繩器不能自由轉動，亦加速鋼絲磨損，加上LED屏幕的實際重量與申報的不同，令金屬疲勞情況加劇。

MIRROR演唱會｜So Ching轉發報道表關注 眾舞蹈員怒插調查結果

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MIRROR演唱會｜舞蹈員FONGFONG怒指調查結果：搵命每晚同你博一舖

不少有份在演唱會中表演的舞者對調查結果大感不滿，其中曾參加《全民造星IV》的方方（方芷欣）便直斥金屬疲勞說法是推卸責任，又指主辦方MakerVille及大國文化不知道機械安全情況，卻繼續叫舞蹈員上台表演，如同叫他們博一鋪：「真係意外？」

Stanley女友李炘頤亦有暗串調查結果。（Instagram/@alinaln_）

而MIRROR成員Stanley（邱士縉）女友、MakerVille旗下藝人李炘頤（Alina）亦有在IG限時動態暗串調查結果，她貼出一條做運動的片段，並配上文字「推卸責任先，身體同金屬一樣老化所以愈黎（嚟）愈差」，成為少數批評調查結果的MakerVille藝人。

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