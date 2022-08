命盡頭｜陳柏宇「小便遇溺死」宣傳新歌　面對死亡最放唔低屋企人

世上有些人會相信「一命二運三風水」這說法,覺得命中注定的事情,難以改寫,特別是在絕處,很多人都會認命,不過陳柏宇(Jason)全新派台作品《命盡頭》,卻想引領大家以積極正向的態度,面對人生中各種苦難。



陳柏宇全新派台作品《命盡頭》,想引領大家以積極正向的態度,面對人生中各種苦難。(資料圖片)

監製Edward Chan、作詞人王樂儀與Jason為了歌曲《命盡頭》的主題與內容多次深入討論,他們很希望藉着歌曲,為樂迷提供面對困局時應有的正向思維。對於面對艱難時段,如親友失散、死亡等困難時刻,他們都覺得內心要有一個堅強信念,以捱過最難捱的時候,王樂儀就着這個主題寫到:「我們想像關於人、群體、城市、星球的歷史進程,包括當中的苦難、傷痛和死亡,一切都被宿命捆綁,冥冥中走向既定的路。然而宿命論的存在,可能只是用來安撫創傷的安慰劑。而人們從來都不為意,人類意志的介入,相信命運可被改寫時,命運就已隨之改變,洗刷痛苦。正如當你相信可以行過地獄的那一刻開始,你所置身的地獄已經截然不同,有了可以穿過的盡處。」

Jason很希望藉着歌曲,為樂迷提供面對困局時應有的正向思維。(資料圖片)

Jason也很認同王樂儀的看法,補充道:「要走出困境,唔能夠乜都唔做一直沮喪,喺度等件事過去,相反,我哋更要喺地獄裡面繼續前行,先有機會行得出去,先可以知道地獄可能有盡頭。就算你唔係行到出去,但至少你係主動去做一啲事情,嘗試走出呢個困局。」正因為這份堅毅的歌詞,今次《命盡頭》不論是Jason的歌聲,甚或編曲上的佈局,都有一份澎湃且鏗鏘有力的力量投放在內,以突顯那份信念,你又感受得到嗎?

Jason找來阿佛合作拍攝影片《未盡頭》宣傳新歌。

Jason找來阿佛合作拍攝影片《未盡頭》宣傳新歌,故事開頭講到二人突然死亡,身處地獄的他們回想起自己是在開會期間死去。當時Jason正在講解新歌宣傳片的拍攝題材,並興奮表示:「條橋係拍我會死,你會問我點死㗎呢,我就係小便遇溺死嘅……哈哈,呢條橋我度咗好多年,小便遇溺係擺喺咩片都啱用。」正當全場大笑之際,事前已經肚痛的阿佛忍不住瀨屎,Jason立即恥笑對方:「咁大個仔仲瀨屎!」鏡頭一轉,「尷尬死」的阿佛與「笑死」的Jason在地獄一直向前行,最終找到出口重回現實世界。影片以搞笑、幽默的方式帶出,「繼續走,總會有出口」。

「繼續走,總會有出口」亦是Jason的生活模式和態度,他接受《香港01》訪問時說,當遇到難關時,應先繼續做其他應該要做的事,「人生唔係得一樣嘢做,有好多嘢要同時間fulfill(兼顧),咁咪繼續向其他方向行,有問題時唔好停留喺一個地方。有少少好似做test(測驗)咁,老師成日話如果你get stuck on a question(卡在一條問題)就唔好繼續停喺度,做咗其他問題先,come back to it afterwards(之後再回來解決),總之唔好沉淪喺一個位。」

Jason坦言最放不下的一定是屋企人。(IG/ @ckw720)

宣傳片以突然死亡為故事開端,Jason坦言對「突然死亡」或「死亡」沒有構念,但講到最放不下的一定是屋企人,「所以而家要做晒要做嘅嘢,譬如為佢哋嘅將來儲定一啲錢,touchwood聽日突然之間唔喺度嘅話,起碼有啲嘢留低畀屋企人,等佢哋繼續生活落去,直到佢哋搵到嚟緊嘅路要點行。去到呢個人生階段就唔係淨係使錢,開始明白要儲定啲錢for不時之需呢個道理。」Jason亦不忘要多陪伴家人,「可以花多啲時間落去個女、老婆,其他屋企人身上嘅時候都做呢件事。」