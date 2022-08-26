命盡頭｜陳柏宇「小便遇溺死」宣傳新歌　面對死亡最放唔低屋企人

世上有些人會相信「一命二運三風水」這說法，覺得命中注定的事情，難以改寫，特別是在絕處，很多人都會認命，不過陳柏宇（Jason）全新派台作品《命盡頭》，卻想引領大家以積極正向的態度，面對人生中各種苦難。



陳柏宇全新派台作品《命盡頭》，想引領大家以積極正向的態度，面對人生中各種苦難。（資料圖片）

監製Edward Chan、作詞人王樂儀與Jason為了歌曲《命盡頭》的主題與內容多次深入討論，他們很希望藉着歌曲，為樂迷提供面對困局時應有的正向思維。對於面對艱難時段，如親友失散、死亡等困難時刻，他們都覺得內心要有一個堅強信念，以捱過最難捱的時候，王樂儀就着這個主題寫到：「我們想像關於人、群體、城市、星球的歷史進程，包括當中的苦難、傷痛和死亡，一切都被宿命捆綁，冥冥中走向既定的路。然而宿命論的存在，可能只是用來安撫創傷的安慰劑。而人們從來都不為意，人類意志的介入，相信命運可被改寫時，命運就已隨之改變，洗刷痛苦。正如當你相信可以行過地獄的那一刻開始，你所置身的地獄已經截然不同，有了可以穿過的盡處。」

Jason很希望藉着歌曲，為樂迷提供面對困局時應有的正向思維。（資料圖片）

Jason也很認同王樂儀的看法，補充道：「要走出困境，唔能夠乜都唔做一直沮喪，喺度等件事過去，相反，我哋更要喺地獄裡面繼續前行，先有機會行得出去，先可以知道地獄可能有盡頭。就算你唔係行到出去，但至少你係主動去做一啲事情，嘗試走出呢個困局。」正因為這份堅毅的歌詞，今次《命盡頭》不論是Jason的歌聲，甚或編曲上的佈局，都有一份澎湃且鏗鏘有力的力量投放在內，以突顯那份信念，你又感受得到嗎？

Jason找來阿佛合作拍攝影片《未盡頭》宣傳新歌。

Jason找來阿佛合作拍攝影片《未盡頭》宣傳新歌，故事開頭講到二人突然死亡，身處地獄的他們回想起自己是在開會期間死去。當時Jason正在講解新歌宣傳片的拍攝題材，並興奮表示：「條橋係拍我會死，你會問我點死㗎呢，我就係小便遇溺死嘅……哈哈，呢條橋我度咗好多年，小便遇溺係擺喺咩片都啱用。」正當全場大笑之際，事前已經肚痛的阿佛忍不住瀨屎，Jason立即恥笑對方：「咁大個仔仲瀨屎！」鏡頭一轉，「尷尬死」的阿佛與「笑死」的Jason在地獄一直向前行，最終找到出口重回現實世界。影片以搞笑、幽默的方式帶出，「繼續走，總會有出口」。

「繼續走，總會有出口」亦是Jason的生活模式和態度，他接受《香港01》訪問時說，當遇到難關時，應先繼續做其他應該要做的事，「人生唔係得一樣嘢做，有好多嘢要同時間fulfill（兼顧），咁咪繼續向其他方向行，有問題時唔好停留喺一個地方。有少少好似做test（測驗）咁，老師成日話如果你get stuck on a question（卡在一條問題）就唔好繼續停喺度，做咗其他問題先，come back to it afterwards（之後再回來解決），總之唔好沉淪喺一個位。」

Jason坦言最放不下的一定是屋企人。（IG/ @ckw720）

宣傳片以突然死亡為故事開端，Jason坦言對「突然死亡」或「死亡」沒有構念，但講到最放不下的一定是屋企人，「所以而家要做晒要做嘅嘢，譬如為佢哋嘅將來儲定一啲錢，touchwood聽日突然之間唔喺度嘅話，起碼有啲嘢留低畀屋企人，等佢哋繼續生活落去，直到佢哋搵到嚟緊嘅路要點行。去到呢個人生階段就唔係淨係使錢，開始明白要儲定啲錢for不時之需呢個道理。」Jason亦不忘要多陪伴家人，「可以花多啲時間落去個女、老婆，其他屋企人身上嘅時候都做呢件事。」