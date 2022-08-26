網民不滿MakerVille對阿Mo支援不足 練美娟：交返俾公司處理

練美娟希望阿Mo早日康復。（葉志明攝）

練美娟（娟姐）今日（26/8）現身中環出席門店直播活動。提到MIRROR演唱會發生嚴重事故，身受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。有網民不滿演唱會主辦方MakerVille，事件發生後對傷者及其家人支援不足。作為MakerVille旗下藝人的娟姐表示:「其實發生咗呢啲意外唔開心一定有，但入面嘅程序嘅事，都係交返俾公司內部去處理。雖然自己作為一份子，只能夠默默咁希望本住會變好嘅心態。」

陳定幫和練美娟今日出席新店直播活動。（葉志明攝）

對於近日有指ViuTV在社交網專頁宣布開拍以香港冰球運動為主題的新劇《冰上火花》（暫名），並公開招募演員。但有眼利網民發現該劇的演員海選條款中，清楚列明「製作單位及廣播公司不會對參加者參加海選、試鏡、該電視劇拍攝、宣傳或其他相關活動或該電視劇播放期間，或因亮相該電視劇及與有關該電視劇導致的任何直接或間接所造成的傷害、損失、損害、個人財物損失、費用、意外、延誤或不便承擔任何責任，即使是因製作單位及或廣播公司的疏忽或不當行為造成的」。條款隨即引起網民質疑若發生意外，演員根本毫無保障。

娟姐對此表示：「其實我冇收過呢方面嘅資訊，我諗當公司公佈呢件事，到時我先會有呢個諗法。而外間揣測呢一啲傳聞，我諗我都係唔方便咁代表公司去答。」