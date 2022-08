白雲貼泳衣出浴照賀IG粉絲達10萬：我想找的人就是你們

為慶祝IG粉絲人數達10萬,白雲今日(27/8)在社交平台貼出多張浴照,並發文答謝粉絲的支持:「Thanks all for my first 100K fans.(多謝我的十萬名粉絲。)我想找的人就是你們,不喜歡我的人我從不討好,連話也不會多說一句。世界那麼大,有一班志同道合的朋友、有一班就愛我是我的人,非常美妙。I love waking up in the morning and not knowing what’s going to happen , or who I’m going to meet, where I’m going to wind up . Life just once , spend it well .Do what makes you great ! (我喜歡早上醒來,不知道會發生什麼事,或者會遇見誰、結尾是怎樣。生命只得一次,好好度過,做令你開心的事吧!)」



白雲分享出浴照賀IG達10萬follwers。(IG/ @ snowybai)

她穿上低胸露背泳衣,在浴缸中大擺甫士,一時挨在浴缸邊嘟嘴托頭,一時又伸長雙腿合埋眼露出非常享受的樣子。泳衣將她驕人的身形表露無遺,網民看得開心留言大讚:「出浴美人」、「乜解救你愈來愈正」。

點擊睇大量白雲照片: