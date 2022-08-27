白雲貼泳衣出浴照賀IG粉絲達10萬：我想找的人就是你們

為慶祝IG粉絲人數達10萬，白雲今日（27/8）在社交平台貼出多張浴照，並發文答謝粉絲的支持：「Thanks all for my first 100K fans.（多謝我的十萬名粉絲。）我想找的人就是你們，不喜歡我的人我從不討好，連話也不會多說一句。世界那麼大，有一班志同道合的朋友、有一班就愛我是我的人，非常美妙。I love waking up in the morning and not knowing what’s going to happen , or who I’m going to meet, where I’m going to wind up . Life just once , spend it well .Do what makes you great ! （我喜歡早上醒來，不知道會發生什麼事，或者會遇見誰、結尾是怎樣。生命只得一次，好好度過，做令你開心的事吧！）」



白雲分享出浴照賀IG達10萬follwers。（IG/ @ snowybai）

她穿上低胸露背泳衣，在浴缸中大擺甫士，一時挨在浴缸邊嘟嘴托頭，一時又伸長雙腿合埋眼露出非常享受的樣子。泳衣將她驕人的身形表露無遺，網民看得開心留言大讚：「出浴美人」、「乜解救你愈來愈正」。

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