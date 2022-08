今日(27/8)是陳自瑤(Yoyo)的41歲生日,好姊妹徐菁遙(Suki,前名徐淑敏)和沈卓盈(Jessie)昨日就與壽星女慶祝生日並在社交平台上載靚相。Suki寫上:「Beauty with a kind heart is a rare combination that you are blessed with.Wish you celebrate your birthday with lots of kisses and hugs. Happy birthday dear.(人美心善是難能可貴的特質,祝你的生日有很多吻和擁抱。生日快樂,親愛的。)」她們悉心打扮遊走赤柱街頭,從三位的笑容看出今次的聚會非常愉快,網民大讚:「個個都好靚女,好開心」,Yoyo亦有留言多謝好姊妹的祝福:「thank you dear」。



Suki和Jessie與壽星女Yoyo慶祝生日並在社交平台上載靚相。(IG/ @sukichui_wee)

