簡淑兒(Jessica)和陳婉衡(Alycia)老友鬼鬼,經常相約一起做運動以及歎美食。今日(31/8),Jessica就在IG上載與Alycia出海玩直立板的靚相並寫上:「Can’t believe it’s the last day of August already!(不敢相信已經是八月的最後一天了!)」她們分別以黑色和粉藍色的三點式泳衣上陣,大曬美腿及完美身形,二人先站着隨後再坐在直立板上打卡,Jessica更擺出心心甫士,盡展健康性感美。網民不禁心心眼留言大讚:「好Fit好靚呀!」、「靚人靚景」。



簡淑兒和陳婉衡出海玩直立板。(IG/ @kan_jessica)

Jessica更擺出心心甫士,非常可愛。(IG/ @kan_jessica)

同場加映

陳婉衡着三點式泳衣同陽光玩遊戲 網民心心眼大讚:世界級身材!

身穿黑色三點式泳衣的Alycia大曬完美身形。(陳婉衡IG圖片)