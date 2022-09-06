陳雅雯低調退出Summer Girls　轉選尾二一屆口罩小姐可惜20不入

開電視舉辦的《Summer Girls》正在緊密地拍攝中，而當中有一位參賽者陳雅雯（Carman）未曾露面。Carman早前因為家人確診新冠肺炎，所以缺席拍攝《Summer Girls》，最後Carman決定退出比賽，令主持陳思圻都大嘆可惜。

Carman決定退出《Summer Girls》比賽 (ig@carmanxchan)

Carman退出《Summer Girls》後，轉投ViuTV參選《尾二一屆口罩小姐選舉》，Carman在比賽上更用1分鐘表演雜技玩飛碟，可惜最後還是20強上步。

Carman參選ViuTV的《尾二一屆口罩小姐選舉》(ig@carmanxchan)

《Summer Girls》主持陳思圻則覺得Carman退選十分可惜，除了她外，各Summer Girls都覺得很可惜，因為14位Summer Girls都以友誼第一比賽第二為首，14位Summer Girls都很團結。而陳思圻近日則容光煥發，原來她最近為了拍攝不停做運動，與《Summer Girls》主題十分相乎，果然很Summer！

14位Summer Girls中，除了兩位大熱門張嘉欣（Yanni）及張可盈（Bonnie）外，還有不少吸晴的Summer Girls。小影（Babyshadow）也十分落力，除了經營網店外，還是一位瑜伽教練，穿上泳裝後也十分吸晴。

小影（Babyshadow）也十分落力 (ig@gordon_khoo)

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