混血女星盧靖姍憑吳京電影《戰狼2》在內地走紅,在2019年跟韓團Super Junior前成員韓庚拉埋天窗,夫妻十分恩愛。丈夫韓庚在今年5月藉着母親節在社交媒體上宣布妻子懷孕的喜訊,而時隔4個月盧靖姍終於誕下愛女。

好Sweet啊!(IG/@celinajade)

今日(9/9)盧靖姍就在Instagram曬出一家三口的照片,當中見到她手抱着嬰兒,深情親吻韓庚的面頰,而帖文中先是講述生小孩是她遇到過最不可思議的神奇經歷,又向在這九個月中為她送上祝福的朋友道謝,隨後又對剛出生的愛女示愛:「感謝你選擇我們做父母! 永遠感激和愛着這個小天使!(Thank you for choosing us as parents!Forever grateful and in love with this little angel!)」

好溫馨。(IG/@celinajade)

