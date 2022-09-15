歌迷會Admin言論惹火 MC指交由華納處理：交畀最中立一方

MC張天賦今日（15/9）現身尖沙咀出席珠寶品牌活動，吸引過百位「賦二代」撐場，更不時高叫「張天賦好瘦好靚仔」。MC於活動上透露最常配戴的飾物是耳環，他受訪時表示耳環以黑色居多：「屋企衣櫃以黑、白色為主，同埋好單調嘅色，所以黑色最易襯。」

MC以全白Look現身。（胡凱欣攝）

最近MC歌迷會Admin Yee Yee的惹火言論引起關注，MC亦有作出回應：「最近暴飲暴食嘅途中，我好少留意呢啲新聞，但都得知呢啲事。不過洪嘉豪冇搵我啦，既然影響唔到佢，咁都影響唔到我，我就冇太去深究。」但外界卻覺得Yee Yee的言論是針對洪嘉豪，MC沒有多加評論，只表示最好的處理方法是交給公司華納。但Yee Yee不是華納員工而是MC的歌迷會Admin，問到MC會否自己處理今次的事端，他說：「正正係因為咁，所以交畀最中立嘅一方去處理。」

當記者追問交由華納處理是否恰當時，在MC身旁的華納高層指：「唔緊要，我覺得可以再了解一下先。」MC立即表示：「係囉，係囉，我聽公司話㗎啦。」

MC心情冇受到影響。（胡凱欣攝）

至於會否擔心Yee Yee的言論影響自己形象，MC指：「我諗大家會base on我嘅音樂去了解我。」今次的事件，MC坦言不開心是因為兩個Fans Club有拗撬：「最唔想喺樂壇咁百花盛放嘅時期有啲咁嘅事，我希望見到嘅係咩歌都有嘅樂壇。」

MC重申嘉豪沒有就事件找他，亦不會影響他們的感情：「佢冇搵過我，即係影響唔到佢，就冇問題㗎啦，好Friend㗎，我哋男人嘅浪漫就係咁。」

MC指歌迷會Admin一事交由公司華納處理。（胡凱欣攝）

嘉豪昨日宣布將在11月中於西九竹翠公園舉行個人演唱會，問到MC的個人騷詳情，他繼續大賣關子：「嘉豪公布咗我都未公布，即係我會遲過佢嘅，實質上就唔知，係一個開心嘅日子。（你生日？）唔知。（戶外騷？）我好怕熱，公司咁錫我應該揀番室內地方，同埋可能到時係冬天呢。」他表示會為演唱會陸續推出新歌，計劃推出4-5首。會否邀請嘉豪做嘉賓力證兄弟情？MC直言：「係咪兄弟情唔使請佢做嘉賓證明嘅，大家同一間公司，合作嘅事公司會安排，但嘉賓方面自己都有好多人選，但都要問一問我大佬（華納高層）。希望到時演唱會嘉賓唔只一個，呢個係我私心。」