黃庭鋒曾入選維拉及狼隊青年軍　成唯一亞洲人：感覺似孫興慜！

陳敏之的個人YouTube頻道節目《Chi Chat》最新一集就請來力捧小生黃庭鋒做嘉賓，提到他在英國唸高中期間曾是學校足球隊唯一亞洲球員，司職前鋒，參與過不少學界和區際足球賽，並在阿根廷、智利校際賽中獲得「最有價值球員獎」。他當時更獲教練推薦前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員，但需應付考試且因英國球壇競爭太大而選擇放棄。

絕對有後悔！（影片截圖）

事隔多年，黃庭鋒稱後悔當年的決定：「絕對有，但我嗰種後悔係……而家做緊嘅嘢，我好鍾意而家做緊嘅嘢，後悔係其實我可以踢多兩、三年，我覺得我未真正感受到嗰個足球文化，我彈入彈出，我入咗去無耐又走，我記得我係唯一一個亞洲人被選中入去，嗰種感覺係熱刺嘅孫興慜咁，我好鍾意佢係因為你唯一一個亞洲人係好難，喺英國人嘅社會。」

孫興慜將首度以熱刺球員身份，在韓國獻技。（資料圖片／Getty Images）

點撃下圖率先睇黃庭鋒踢波：

+ 28

他更稱當年壓力好大：「你作為唯一一個亞洲人，其他人又唔係同你同聲同氣，你要用表現去證明自己。嗰個表現好難，始終一隊球隊裡面有隊友，佢唔交波俾你，你少咗好多表現嘅機會，我有少少後悔係點解我唔踢多陣呢？踢多陣我可以分享多啲嘢。」黃庭鋒笑言唯有生個兒子，訓練他踢利物浦。

點解呢？（影片截圖）

黃庭鋒返回香港後曾擔任小學（母校）校友會主席、兩年日本人國際學校和新加坡國際學校體育老師，並一邊修讀碩士課程，一邊兼職 now TV 體育節目主持（2015年起）。在學校任教時，因其中一名學生的家長是藝人陳芷菁，遂經她介紹下於2016年加入無綫電視。