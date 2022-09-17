COLLAR︱Marf自爆初戀一星期玩完　公園過夜被「賤男」奪初吻

COLLAR成員Marf（邱彥筒）上周六（10/9）亮相由森美、劉翁、火火主持的商台節目《公子會》，有關訪問片段亦於前日（15/9）上架。節目中，Marf大談初戀話題，雖然聽落非常甜蜜，但是她卻大爆當時男友奪走她的初吻三、四日後提出分手。

Marf在節目上分享大談初戀話題。（Facebook/@公子會）

現年20歲的Marf在電台節目上透露初戀發生在中四，當時在學校的音樂室中見到一位充滿神秘感的男性，而Marf就被這種氣質深深吸引着，二人結識後不久就開始拍拖。Marf大讚初戀雖然性格較悲觀，但非常成熟，又喜歡與他人聊天，與自己非常投契。Marf憶述發生初吻的「案發經過」時，指當時男友深夜收到前度女友的電話後，就馬上向Marf匯報，他又表示想見到Marf，所以當時住在荃灣的Marf，便一邊與男友傾電話，一邊行去美孚見對方一面。Marf說：「其實我哋一齊之前，認識唔係好耐，我本身想認識耐啲，但係佢又同我講話『你真係唔試下，不如你試下啦』。」

然後，二人就在美孚新邨旁邊的荔枝角公園「嶺南之風」見面，Marf表示當時充滿氣氛：「夜晚暗暗地， 對鍾意的人特別有feel，傾傾下偈突然靜咗，自己望向地下，佢就望住我，突然捉住我下巴錫咗我一下。」日出之後，Marf便離開公園直接返學，她笑說：「（自己）成日都嘴角含春。」

Marf的初戀只有一個星期。（節目截圖）

雖然聽落非常浪漫，但是Marf向主持人打定底，表示接下來的事情很震撼：「其實我哋係埋一齊一個禮拜。」原來發生初吻後的三、四日，Marf的初戀就宣告失敗，她直言自己的直覺幾準確，當日返學後與男友行街，儘管男友非常照顧自己，但是仍然覺得對方有點奇怪，在二人分別時，男友就希望Marf回家後聯絡自己，Marf心有不妙就決定在屋企樓下致電對方。

Marf在節目上仍然對初戀男友讚不絕口，但是一班主持人就認為對方是高手。（IG/@_marifemarife_）

Marf表示男友原來未能放下前女友，因此仍未準備好迎接這段戀情，森美聞言後直斥：「死啦你，又叫我試下！」一眾主持人更分析當時男友之所以想見Marf的原因有兩個：其一是希望見到女友本人後可以消除與前度復合的念頭，其二是利用Marf來「頂癮」。不過，Marf就為前度解畫，指自己與對方是好聚好散，分手後一個月對方向Marf道歉，表示想與她見面，以朋友身份認識對方，直到現在二人亦不時聯絡，Marf參加比賽時，對方亦有為她打氣。可是，森美就直言Marf的前男友為「高級賤男」，他說：「你諗下佢幾賤，明明有個Ex就奪咗你初吻，三日後就同你分開，又同你講『我唔係賤人』，呢啲仲唔係高手？」

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