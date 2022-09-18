張天賦傳2023年1月紅館開騷　個唱一擊即中閉關造歌推片約

於2019年《全民造星II》勇奪亞軍的張天賦（MC） 將登陸紅館開騷，日前有報道指MC將緊接陳奕迅 (Eason) 的18場跨年演唱會檔期，最快會於2023年1月舉行他的紅館處男個人演唱會。據悉，去年12月唱片公司見MC在九展舉行的兩場個人演唱會反應非常熱烈後，隨即便為他入紙申請紅館檔期，結果一擊即中。報道又指MC出道時間只有兩年，至今僅推出過一張專輯《Have a good time》以及Digital EP《Frenemy》，派台歌曲數量不足以支撐整場個唱，故他在開騷前需要閉關加緊造歌，有傳他為了爭取更多時間錄歌，已推掉了兩部片約。

MC張天賦。（IG圖片）

至於MC的紅館處男騷場次多少，根據一位MC官方歌迷會成員的「賦二代」透露，今次MC紅館開騷「肯定多過一場，日子都已經知大概（何時）。」而MC所屬唱片公司華納唱片總經理回覆傳媒查詢時，就沒有具體回答MC是否將會在紅館開個唱，只表示希望今次可以滿足到大部分的歌迷，詳情將於稍後公布。如果MC真的落實明年1月開騷，即距離他出道僅22個月，不足兩年便踏足紅館舉行個唱，與樂壇天后容祖兒、Twins、林峯、關心妍以及師姐衛蘭看齊。