言論疑針對洪嘉豪網民問需否道歉　MC歌迷會Admin回覆再焫㷫粉絲

MC張天賦的Telegram粉絲群組管理員Yee Yee早前頻頻發表惹火言論，矛頭更直指MC好兄弟洪嘉豪。繼疑似嘲諷嘉豪歌曲沉悶兼直斥其粉絲派應援棒等同製造垃圾後，她又強調非嘉豪引薦MC入華納，MC和嘉豪更不是「一直以音樂伙伴的姿態相伴」，不少網民認為Yee Yee的言論有失身份，不顧MC與嘉豪多年情誼。雖然「賦豪」出席活動時異口同聲表示事件不會影響兄弟感情，但網民始終認為Yee Yee應向嘉豪道歉。



「賦豪」日前出席活動時異口同聲表示事件不會影響兄弟感情，但網民始終認為Yee Yee應向嘉豪道歉。（IG圖片）

有網民在「連登」討論區發文指曾私訊Yee Yee：「問佢覺得喺grp（群組）公開批評HKH（洪嘉豪）係咪覺得冇問題，認為自己有冇需要同HKH道歉，然後得到回覆」。該名網民更貼出Yee Yee的回覆截圖，Yee Yee指：「有冇諗過其實我哋兩個係識？我對佢嘅睇法佢一向好清楚，更加唔需要道歉。有啲野（嘢）喺粉絲層面真係唔需要理會太多，專心支持你哋想支持嘅人就夠」。對於她的回應，網民嬲爆亦戥嘉豪不值：「原來認識同知你點諗就可以俾你公開點話都得，仲理直氣壯話唔需要道歉」、「『我對佢嘅睇法佢一向好清楚』嚟句係好耐人尋味，係咪即係平時喺公司都成日唔俾面Kaho（洪嘉豪）？」、「大家識對方就可以私底下串X人？咩道理？」

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