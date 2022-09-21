邊度都有外星人｜月球唔係乜都冇　登月神秘錄音爆太空人見到飛船

中秋節剛過了不久，有不少民眾都趁節日去賞月。一直以來，人類對月球的認識少之又少，今年初上映的科幻片《月球隕落》講述月球是外星人建造的基地，中間是空心，充滿陰謀論，原來電影情節可能真實存在。在新一集《邊度都有外星人》中陸永及鄭子誠就邀請了外星文明研究者Tecki，一起探討關於月球的秘密及與外星人的關係。

邊度都有外星人｜科學家Tesla係金星人？ 700項發明靠外太空科技

1969年全球直播美國太空船阿波羅11號首次登陸月球，太空人踏上月球後，直播訊號忽然中斷兩分鐘。Tecki表示消失的畫面原來記錄了神秘對話，內容涉及太空人目睹多艘外星飛船，因而被NASA滅聲。事隔幾十年後，現年92歲的太空人Buzz Aldrin公開承認當時確實見到多架外星飛船停泊在月球表面，更公開多張被美國政府銷毀的照片作為證據。

1969年人類登陸月球時，直播訊號忽然中斷兩分鐘。消失的畫面原來記錄了神秘對話，內容涉及太空人目睹多艘外星飛船，因而被NASA滅聲。（節目畫面）

另一太空人Edgar Mitchell就爆出NASA在阿波羅20號秘密計劃中，安排了三位海豹突擊隊的隊員進行月的附帶秘密任務。上到月球後，三人拍攝了大量照片及影片，後來因不同原因而流出。當中看到有一架全長4000米、高500米的飛船殘骸在月球最少已經存在超過15億年，並發現兩具外星人屍體。

太空人Edgar Mitchell。（節目畫面）

長達4000米的太空船殘骸。（節目畫面）

其中一名女外星人，竟然擁有三隻眼睛，Tecki指相信該「三眼嫦娥」是亞特蘭提斯年代 當地球還未被入侵的人。現實美國政府已經將她的屍體帶回地球進行研究。至於為何屍首能保存的的那麼好，Tecki推測是月球沒有細菌所以不會腐爛，又或者外星人的軀殼根本與人體不同。

太空船殘骸中發現三眼外星人的屍體。（節目畫面）

鄭子誠在節目亦提到其實古人都對月球非常好奇，並引述古書記載，指秦朝時有兩人行山見到一名白衣人。該名白衣人不單止在數百年前就講出月球是球體，靠反射太陽光發亮，表面有凹凸洞的特徵，更震撼的是白衣人自稱是來自月球的維修員。

在太空人拍攝月球表面的照片中，看到長型的外星飛船。（節目畫面）

由於人類至今對月球並不了解，繼而引發了大量陰謀論。有陰謀論學者曾認為人造衛星或太空船。Tecki就指出經過美國NASA在月球表面以儀器進行檢查，更憑月球的振動時間推論出月球時空心的。另外，月球在物理上控制了地球的潮漲及潮退，這樣做的話很容易導致山洪暴發，如果沒有月球的話，會令潮水不定向地流動。

其實除了月球表面，還有月下空間，即是月球軌跡連著地球中間的空間，其實是我們所認識的陰間。地球被俘虜的靈魂總共有700億，而地球現在又70多億人，被壞外星人俘虜、欺騙及等待輪迴。知道2021年，有天文發燒友用天文望遠鏡拍攝月球時，看到月球上有很多位置有閃光，閃光代表有正面外星男人進駐月球，不讓壞的外星人控制人類。