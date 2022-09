王敏德與馬詩慧的二女王麗嘉(Irisa)一向作風大膽,擁有驕人身材的她經常於IG分享她的火辣福利圖,且性感無極限,不時為網民帶來震撼彈。上星期,Irisa已經離開香港並飛往美國歎世界,更常常在社交媒體上分享自己的最新動態。

Irisa經常派福利。(IG/@irisashannon)

今日(24/9)Irisa在Instagram曬出多張到約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)遊玩的靚照,當中一張照片就寫道:「do not zoom in.(不要放大)」不過她的好友兼現役香港滾軸溜冰運動員王蘊妮就忍不住笑問:「were you peeing in the desert?(你係咪係沙漠屙緊尿)」,非常搞笑!不過Irisa就沒有回應問題,所以真的只有她及攝影師才知道當時Irisa在做什麼。

點擊下圖看上述圖片及其他Irisa的性感靚相: