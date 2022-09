現年40歲的女神陳法拉於去年情人節於IG宣布囡囡小米妮出世,如今她的囡囡已經一歲七個多月,法拉亦間中會分享她與囡囡的生活點滴。日前她就post了她囡囡的背影照,相中她的囡囡站在石壆後,正望向前方的海灘美景。法拉寫道:「Sunday 🌊」雖然見不到小米妮的樣子,但她小小的背影已被一眾網民留言畀心心並大讚:「好可愛呀」。

法拉囡囡最新近照。(陳法拉ig)

而其中有個留言更獲法拉親自回覆,該名網民留言問道:「Your sweetie is it diaper full… 😅 (你的甜心寶貝尿片是否滿了)」,法拉即回覆對方表示:「yes time to change 😂 (對,是時候要換尿片了)」該網民隨後就解釋自己是一名幼兒教育家,請法拉原諒她的職業病。另一名同樣是幼兒教育家的網民表示也看到同樣的情況。

點擊睇網民留言以及法拉的回覆: