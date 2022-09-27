陳煒昨結婚今即戴婚戒開工　自爆起身聽老公講「早晨老婆」冧到爆

陳煒昨日（26日）與醫生男友陳國強簽字結婚兼在半島酒店擺酒，今日（27日）即火速復工，與袁文傑、陳敏之及江嘉敏等演員現身劇集《黯夜守護者》的宣傳活動。榮升陳太的煒哥一出場即接受全場祝福，不但獲現場粉絲及途人大呼「陳太」，又獲贈蛋糕和花束祝賀其大婚，令她又驚又喜。



陳煒獲現場粉絲大叫「陳太」。（葉志明 攝）

煒哥表示幸好親朋好友昨日在婚宴上非常愛錫自己，沒有向不能飲酒的自己灌酒，不過老公卻「難逃一劫」，瘋狂被煒哥的好友恐嚇：「我啲好朋友個個都恐嚇佢話『你試下對佢唔好吖嗱！』、『打你啊！』，哈哈！」她又笑言兩人忙完婚禮之後在酒店休息了一晚，今早起床時感到非常疲憊，但聽到對方一句「老婆早晨」即相當感觸。

陳煒昨日（26日）與醫生男友陳國強簽字結婚兼在半島酒店擺酒。（資料圖片）

陳煒與袁文傑、陳敏之及江嘉敏等演員現身劇集《黯夜守護者》的宣傳活動。（葉志明 攝）

早前政府宣布放寬入境檢疫安排至「0+3」，煒哥坦言暫時仍然未計劃度蜜月，「之前+7嘅時候覺得好難去安排，但而家都唔可以太倉卒，始終近期大家都一窩蜂去旅行，機票各樣嘢個啲都比較難搶啲，所以都想他他條條，諗到自己最想去邊度先計劃，希望11月可以去到。」她又踢爆對方其實並非一個好的旅伴：「佢周圍都唔識嘅！係一個路痴嚟㗎，唔識路㗎佢，所以你唔使旨意佢帶你去邊度玩，所以我都會選擇自己好想去，或者我好熟悉嘅地方。」雖然煒哥口中講着老公的缺點，但煒哥依然展露出甜絲絲的笑容，幸福到連旁人都深深感受到。

陳煒今日戴着婚戒開工，講起老公都不自覺甜笑。（葉志明 攝）

很多粉絲到場祝賀陳煒。（葉志明 攝）