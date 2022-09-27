張名雅大騷香港小姐后冠內裏乾坤　重達三卡鑽石竟可拆開變吊墜

《香港小姐競選2022》於上周日（25/9）圓滿結束，獲得三甲的佳麗即可獲得一頂璀璨奪目的后冠，雖然看起來是一件飾物，但卻內有乾坤！2012年香港小姐冠軍張名雅（Carat）今日（27/9）就拍片向網民揭開港姐后冠的秘密。當中見到她把后冠背面的扣子拆開，居然輕易而舉地把主位石取出，雖然看起來平平無奇，但是穿上項鏈後，就會變成鑽石吊墜。

Carat胸前的吊墜正是港姐后冠的鑽石。（IG/@caratcheung）

Carat在文中寫道：「Since many of you have been curious if I was wearing the precious Miss Hong Kong diamond crown or the crystal crown. Here you go, I was wearing both. Watch the video and you’ll find out!（很多人都好奇我所戴的珍貴香港小姐皇冠係鑽石定係水晶。 反正兩樣我都會戴，睇下條片你就會知） #港姐后冠秘密大公開 #最大顆的鑽石是一枚吊咀（墜）」當中就有網民留言表示：「價值幾百萬的鑽石皇冠，一千多顆南非鑽石，她手上那顆2卡的鑽石可拆用作項鍊吊墜。」而Carat就現身更正：「沒記錯的話鑽石是三卡多。」

早前張名雅現時香港小姐頒獎典禮是，亦有佩戴港姐后冠的鑽石吊墜。（IG/@caratcheung）

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