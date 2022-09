張名雅大騷香港小姐后冠內裏乾坤　重達三卡鑽石竟可拆開變吊墜

《香港小姐競選2022》於上周日(25/9)圓滿結束,獲得三甲的佳麗即可獲得一頂璀璨奪目的后冠,雖然看起來是一件飾物,但卻內有乾坤!2012年香港小姐冠軍張名雅(Carat)今日(27/9)就拍片向網民揭開港姐后冠的秘密。當中見到她把后冠背面的扣子拆開,居然輕易而舉地把主位石取出,雖然看起來平平無奇,但是穿上項鏈後,就會變成鑽石吊墜。

Carat胸前的吊墜正是港姐后冠的鑽石。(IG/@caratcheung)

Carat在文中寫道:「Since many of you have been curious if I was wearing the precious Miss Hong Kong diamond crown or the crystal crown. Here you go, I was wearing both. Watch the video and you’ll find out!(很多人都好奇我所戴的珍貴香港小姐皇冠係鑽石定係水晶。 反正兩樣我都會戴,睇下條片你就會知) #港姐后冠秘密大公開 #最大顆的鑽石是一枚吊咀(墜)」當中就有網民留言表示:「價值幾百萬的鑽石皇冠,一千多顆南非鑽石,她手上那顆2卡的鑽石可拆用作項鍊吊墜。」而Carat就現身更正:「沒記錯的話鑽石是三卡多。」

早前張名雅現時香港小姐頒獎典禮是,亦有佩戴港姐后冠的鑽石吊墜。(IG/@caratcheung)

