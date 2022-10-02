東張西望｜張婆婆因病而情緒化及記性差　兒子幫忙以為覬覦財產

今日（2 日）的《東張西望》講到住在土瓜環一座舊樓的張婆婆因受情緒影響，除了有三高的身體毛病外，情緒更喜怒無常，更不願接受兒女的幫助。

土瓜環一座舊樓的張婆婆因受情緒影響 (《東張西望》截圖)

張生向《東張西望》表示與媽媽張婆婆二年前一家樂也融融，自兩年前張婆婆開始有腦退化症，現在更有點情緒化及沒有記性。因為張婆婆經常性把大量雜物搬回家中，令家中已經被塞滿，雜物更放到門外，阻塞走火通道，而張婆婆亦把自己日常生活的地方移至天台。張婆婆有時亦因為記性不好，家人幫她清理家中的雜物時，以為要把她的「寶貝」都搬走，以為要侵佔她的財產，所以把兒女通通都趕走。

張生向《東張西望》表示與媽媽張婆婆二年前一家樂也融融 (《東張西望》截圖)

《東張西望》主持魏柏豪與張先生一同前往探望張婆婆，張婆婆的雙腳浮腫，是糖尿病的一個徵兆，張婆婆表示：「係腫咗，呢啲係老人家病，我都唔理佢咯。咁大年紀啦，有呢啲腳病好正常！去睇醫生嘅話會要留醫，我唔鍾意！」而張婆婆的情況令人擔憂，令主持都提醒張婆婆去拿藥吃，張先生表示之前幾經辛苦終於哄到張婆婆去醫院接受治療：「但係幾日之內呢，佢可以用佢嘅方法令到護士放佢出院。」張婆婆出院後一直不願意覆診，身體狀況令人擔憂。

《東張西望》主持魏柏豪與張先生一同前往探望張婆婆，張婆婆的雙腳浮腫 (《東張西望》截圖)

張婆婆向《東張西望》表示住在天台因為夠「涼爽」，她從小就住在天台，所以買樓也選擇有天台的，而下雨的日子就會睡在樓梯。而對於家中的雜物張婆婆亦表示每個月都會清理，附近的鄰居亦覺很受影響，因為會有衛生問題出現，張先生表示鄰居曾經報警求助，所以他都會回去幫助清理雜物。張婆婆家中已經塞滿雜物，連閘都開不到，張婆婆原來進去是為了哭，張婆婆突然哭起來，表示沒有家，沒有人關心她。張先生在旁見到張婆婆開不了門便上前幫忙，但張婆婆突然情緒急變：「我有個仔呢，神經唔係幾好，成日都開我門，搞搞震！我唔知佢做咩嘢，有咩企圖，其實裡面無嘢攞嘅！」其後更說：「有呢啲咁嘅仔，我寧願斷子斷孫，絕子絕孫！」

張婆婆向《東張西望》表示住在天台因為夠「涼爽」(《東張西望》截圖)

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張先生其實是希望得到適當的部門協助張婆婆，因為張婆婆不讓子女幫忙，更把子女當作是賊，所以希望當局能協助張婆婆有治療的機會。