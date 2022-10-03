林鈺洧爆做過保險同名店sales　靠爸爸前女友帶入行獲萬千寵愛

《2022香港小姐競選》雖然完美落幕，但今屆港姐佳麗話題熱度就十分強勁！先是亞軍得主許子萱和樂易玲世侄女張光怡傳出不和，再來是冠軍得主林鈺洧（Denice）自爆有5位性伴，驚喜真是一浪接一浪。近日，冠軍得主林鈺洧再被起底，被指曾做過名店sales和保險行業，只是心繫娛樂圈，不捨放棄明星夢，如今終得償所願，正式踏入娛樂圈！

如今終得償所願，正式踏入娛樂圈！(資料圖片)

【做過保險行業】

Denice還未成名前，透過爸爸林俊賢的前女友Winnie介紹下加入保險行業，藉此機會搵錢並擴大人脈，Winnie仲當佢喺親生女咁看特，會帶Denice返屋企住，日日黐到實，起居飲食處處照顧周到，一度被同事以為二人喺親生母女關係，直至幾年後有報道，先知原來唔係親生，同事們都大感驚訝。

Denice覺得爹哋可以幫佢搭路入娛樂圈，關係慢慢有所改善！( ig@denicelams)

【轉行名店sales】

Denice有熟人照顧下，任職兩年保險收入穩定，可惜她始終心繫娛樂圈，所以當時她忍不住報名參加《2013年度香港小姐》，不過因太細個不懂裝扮，導致樣子「騎呢」第一輪已被踢走。但她沒有因此放棄，靠當時做0靚模的表姑姐Naomi的穿針引綫下成功簽約經理人Kim旗下，成為熊黛林及Angelababy的師妹，偶爾都有機會和師姐熊黛林孖公仔出席活動。不過未知是否太易入行未有珍惜工作機會，她當年掛住與男友拍拖，導致工作量大減，窮到要靠教練男朋友接濟，於是被逼放棄明星夢，轉投名店Sales。據知Denice當年仍然想一邊接Model Job、一邊返正職Sales搵錢，最終因時間難兼顧而選擇放棄。

Denice果然好識擺pose!!! (ig@denicelams)

【陷入三角關係】

Denice除了有個明星夢，同時亦有個戀愛腦。事關有知情人士透露，她曾經捲入複雜的三角關係，更非常大膽前去情敵工作的名店大鬧，最後搞到件事好僵硬。據名店同事爆料，指當時Denice帶同朋友特登殺入鋪頭搵當事人，搞到各位有啲唔開心，個位當事人仲比Denice搞到爆喊。爆料者表示Denice牛高馬大，絕對唔會認錯。而事件最後就喺Denice成功叫到個男仔飛咗位同事。睇嚟Denice性格相當烈女，除咗敢講仲敢做，唔知會唔會仲有更多鮮為人知的過去等被爆出呢！

Denice言論超大膽曾在自爆有五個性伴。(《對號入座》截圖）