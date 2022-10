李綺虹素顏做訪問笑自己唔係好多錢　住偏遠地方最怕有壓力

李綺虹早前分享素顏照引起不少迴響,日前她接受李婉華YouTube頻道訪問時,繼續以素顏上陣,並指自己懶得化妝,甚至試過著睡衣出街,連老公都睇唔過眼。「我有懷疑是否要積極保養,but it just my style。」

李綺虹話自己當年因冇劇拍所以被迫轉行,現任職精神科護士嘅佢以自身經歷來鼓勵病人。

談及當時在香港生活,李綺虹表示曾經享受過,但另一方面亦感到不少壓力,特別是在小朋友教育方面。「我生活最重要係我個仔,我一同啲香港人傾計,佢哋就會『我個仔讀呢間學校』,我就會諗係咪迫佢唔夠、係咪應該迫佢去國際學校……我個人就好緊張。」李綺虹笑言自己唔係太多錢、打扮又唔靚,成日都會覺得「唔夠」,就算在溫哥華,她亦有這種「唔夠」的壓力,所以居住的地方亦比較偏遠。她承認壓係自己俾自己,所以會以打坐方式令自己靜下來。訪問中,提到同係加拿大返港加入娛圈嘅鍾麗鍉,近年轉戰內地發展,李綺虹認為自己與她的性格不同。「佢唔化妝都好靚,佢又肯應酬,呢方而我唔叻。」她又透露與黃子華合作《絕代商驕》時,由於對方太叻,所以每次傾偈會好自卑。「但佢好nice,唔會睇低人。」

李綺虹04結婚後與老公定居加拿大甘露市(Kamloops),二人如今育有一子。

李綺虹於2013年修讀護士課程,畢業後任職精神科護士至今。「我搵過好多工,但沒有人請我,又搵過麵包鋪工作,我相信係天意,沒有人要我時,我先搵到精神科護士工作。」她表示每日面對不同嘅患者,其中一位加拿大人被捉到阿富汗六年,患上了PTST,對很多事情都感到驚慌。有網民問李綺虹會否再拍劇,她透露自己眼睛出問題,不停流淚水,所以應該暫時不會拍劇。「諗返其實都幾辛苦,要記對白,又要好精神好美麗開工都幾辛苦。同埋成日都比導演話我太黑。」她又提到當年拍《阿Sir早晨》時與黎明合作,感激對方的照顧。「當時唔知佢係天王,而家諗返都幾夢幻,佢好NICE,知我係新人,吩咐助手幫我翻繹劇本,又叫司機載我回家,等我早啲休息。」

點擊睇「最美郭襄」的李綺虹(Theresa)舊照和近照: