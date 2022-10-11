Edan深夜發文回應演唱會事件：很想很想知道真相

男團MIRROR前日（9日）突然在社交平台宣布昨日（10日）推出團歌《We All Are》,而歌曲中的歌詞更由MIRROR成員一手包辦。歌曲內容講到最近他們因為受到7月底的演唱會嚴重意外而休團兩個月，過程中他們所經歷的事情，昨日成員們亦陸續在個人社交平台上宣傳歌曲及舒發感受，早前成員AK表示不能釋懷，但會學習接受。

《We All Are》

而呂爵安（Edan）今日（11日）凌晨亦在社交平台發文舒發感受，Edan同樣地對之前的嚴重意外覺得很難接受，無力感很強。Edan表示既然找不到答案就盡力為大家帶來歡樂，最後Edan更說：「最大最大的願望是希望mo能夠康復。」同時Edan亦有感謝所有對他關愛和照顧的人。最重要的是Edan道出的重點同時亦是所有人都很想知道的真相：「最後，希望調查報告能夠盡快釋出我和大家都一樣，很想很想知道真相！」

呂爵安（Edan）凌晨亦在社交平台發文舒發感受 (ig@edanlui)

Edan全文如下：

Edan全文如下：

這段時間，想了很多 究竟人生的意義是什麼？ 究竟人類存在的作用是什麼？ 究竟命運是否存在，是否主宰一切？ 為什麼人類要面對這麼多痛苦和傷痛？ 為什麼快樂是一件奢侈品？ 為什麼人生永遠都充斥著不能控制的事情？ 為什麼上天可以輕易就奪走人的一切？ 想來想去，都是想不通，想不明白 好像這些問題是永遠都不會有答案似的 但我們卻要在這麼未知的世界裏生活，去尋找所謂的意義 真的感到很無力，很無奈 人類這種生物，真的真的很渺小 . 上述問題的答案，看來是暫時不會找到的了 但時間和人生，還是會繼續流動 所以與其浪費時間去東想西想 我決定要為自己的人生賦上多一層的意義，就是專注當下的每一刻 因為人惟一能控制的，就是當下那一刻的每個決定、每個行為 這個道理是魯庭暉先生教我的 呂爵安（Edan）