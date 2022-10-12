黃翠如上陳敏之YouTube頻道作客　講影響自己最大的一個人

黃翠如近日就上好姊妹陳敏之YouTube頻道作客，兩位聚埋一齊即講唔停，期間翠如想起以前拍旅遊節目與waterman結緣的故事，表示對方喺影響自己最深嘅人，講講吓仲差啲喊咗出嚟。



二人非常老友。(熒幕截圖)

黃翠如與好姊妹陳敏之喺戲外認識，二人因「老公聚會」而變得親近。兩位老友聚埋一齊除咗分享二人之間的趣事，翠如更敞開心扉分享人生頓悟。她提到想要戒掉社交平台，她表示：「當你被社交媒體主宰你所有東西，為了它而生活，我覺得好累。」而之前因拍攝旅遊節目到訪叙利亞，當地沒有網絡的緣故，她放下手機突然發覺自己多番生活，開始反思人生，一直活喺資源充足的大城市，當去到較落後的地方，連水都慳住嚟飲時，令翠如開始思考生存的問題：「例如我去歷蘇部落，我們一人一支水，當時溫度近40度，車裹佈滿蒼蠅，一支水究竟要分幾多次飲…個人開始思考好實際嘅問題，呢啲問題喺我從來都唔會諗。」

翠如好感性。(熒幕截圖)

翠如提到自己入TVB前，思想已變得好固執，對好多事情已經定晒型，對於人際關係，她直言可以喺好短時間同人建立好濃厚的關係，但亦會隨時做好離開的覺悟。她分享了一個有關老伯伯的故事，當時拍節目識咗伯伯，短短幾日已經好親近，由於個位伯伯無親人，他將翠如當成親人，當她回港後二人亦有保持通訊，直到翠如逐漸投入工作後，二人斷聯後，突然有一日，伯伯寄咗一大箱衫褲鞋襪比翠如，呢段被遺忘的關係再次復萌。

不過後來又因工作太忙再一次失聯，下一次迎來的便是伯伯的死訊，對此，翠如感到非常自責兼內疚，她認為伯伯是這一生影響她最大的人，因為他離世後任何時候都感到很內疚：「他叫waterman，50歲之前佢係做金融賺好多錢，50歲後佢老婆過身，他突然之間佢想離開呢個世界，咁啱係嗰個moment，有位露宿者叫佢比水佢，佢覺得佢人生仲有意義，就將所有金錢換成水，就揸住一架破車，同埋一隻冇咗眼嘅狗仔，四周圍去派水俾露宿者。」翠如簡單交代完伯伯的背景後，再次感觸表示：「點解我可以因為好多無謂嘅工作，而遺忘咗去關心一個喺地球另一段好需要我關懷嘅人呢，直到佢離開咗我先至覺得好內疚，呢一個係我成日都好希望返翻去嘅嘢。」語畢，翠如強忍眼淚，身旁的敏之立刻拍拍翠如的手臂以示安慰。

見翠如想喊，敏之即刻攬住佢。(熒幕截圖)