關之琳拍賣過億港元私人珍藏珠寶　戴4500萬鑽飾首飾現身貴氣十足

上月剛剛度過60歲生日的「大美人」關之琳，今日（12日）以全黑造型現身拍賣會，她除了將即將拿出來拍賣逾億港元珠寶首飾一次過放出來大曬冷之外，又戴上了價值超過3500萬港元的鑽石耳環、頸鏈和戒指，久未公開露面的她更大方讓現場傳媒任影，貴氣十足的模樣令人讚嘆。



關之琳戴上了價值超過4500萬港元的鑽石耳環、頸鏈和戒指現身拍賣會。（葉志明 攝）

關之琳坦言自己收藏珠寶已經有超過30年，無論是藍寶石、紅寶石、綠寶石還是鑽石她都非常喜歡，雖然多年來收藏了無數珍藏品，但為了令自己的60大壽更加有意義，於是決定拍賣部分珍藏，並將所得的款項全部撥捐慈善用途。在她拿出來的25件珠寶首飾之中，以一隻12.46卡的紅寶石及鑽石戒指最為名貴，預計總值2200萬至3500萬港元。

關之琳珍藏中最高估價的拍賣品，是這隻12.46卡的緬甸天然紅寶石及鑽石戒指最為名貴，預計總值2200萬至3500萬港元。（葉志明 攝）

關之琳手上戴上一隻價值900萬至1200萬的15卡鑽石戒指。（葉志明 攝）

這雙紅寶石及鑽石耳環約10卡大，價值1000萬至1500萬。（葉志明 攝）

這條22卡的紅寶石及鑽石吊墜頸鏈價值1300萬至1800萬港元。（葉志明 攝）

關之琳透露最近生日去了一趟旅行，更因為政府宣布放寬至「0+3」而開心到不得了，因為之前隔離的時間實在過得太苦悶：「我試過一次隔離，就係喺間房度度做運動，冇嘢做，完全冇嘢做，只能夠做運動，因為嗰次要去做嘢，先至迫住一定要隔離，所以我都唔係太想（去旅行），有啲朋友做嘢要迫住周圍飛都真係幾辛苦！」至於下一站想去哪個國家，她表示仍然考慮中：「好多地方都去過，不過就要睇下要同邊啲朋友一齊去，唔去都唔緊要，我喺香港成日同啲朋友聚會其實都好開心！我諗呢個聖誕都一定會好多人出埠，所以我聖誕可能會喺香港！」

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