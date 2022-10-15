離鄉別井的故事｜9歲隨父母移英　Alan變地產公司老闆事業有成

由簡淑兒（Jessica）主持的香港開電視節目《離鄉別井的故事》昨晚（14日）一集的主角Alan Chan和過去兩位故事主角有很大的分別，因為他早在90年代已經移居英國，可以說是一位老華僑。9歲已經跟隨家人移民到英國的Alan，直言當初是「被移民」：「其實我唔係咁願意過嚟㗎，成班親戚一齊去送機，真係大家都喊住咁樣離開，然之後就搭飛機過嚟喇。成個環境、成個生活係唔同咗，要見步行步囉。」



Alan早在90年代已經跟隨家人移民到英國。（影片截圖）

Alan在十幾年前與朋友合伙開了一間地產公司。（影片截圖）

雖然當初剛到英國時很難適應，但長大後的Alan已經紮根於英國，成家立室，並未有回港的打算，他更在十幾年前與朋友合伙開了一間地產公司，現時約有50名員工，當中有九成都是來自香港，希望以過來人的身份幫助同鄉：「一嚟我哋諗就香港人做嘢嘅方式係啱我哋公司啦，而且我哋公司好多客戶都係香港人啦，同埋另外一樣嘢就係香港移民潮啦，好多人搵樓係可以生活嘅，但如果佢要settle down（安定下來），繼續去生活嘅話呢，就要工作機會。咁我哋就掌握咗呢樣嘢啦，就想製造多啲機會出嚟。」

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當年仍是一名小學生的Alan，跟隨父母移民到英國，不但人生地不熟，更要與好友分開，但現時事業成功的他就好感激父母的決定：「諗返當初，如果唔係話爹地媽咪過嚟啦，咁我繼續喺香港生活嘅話呢，其實我都想像唔到我自己係會做緊啲乜嘢。（有冇諗過呀？）有㗎，都應該唔會係好事，讀書又唔叻，小學已經俾人留班，反而嚟到呢度，接受咗西方呢邊嘅教育，完全唔同咗，又或者環境係令到個人轉變咗囉。」

現時事業成功的Alan好感激父母當初的決定。（影片截圖）