吳君如曼谷狂飆泰文超爆笑　N年前跟Tony Jaa學講「屎」最經典

網絡年代，藝人明星短片不斷在網上湧現，但好多都好快被人遺忘，失落在資訊汪洋之中，只有少數片段可以企硬植入網民腦海，甚至吸引他們年年月月，甚至日日重溫，就好像十多年前泰國武打巨星Tony Jaa作客有線娛樂新聞台節目，教主持吳君如和森美泰文的短片，至今仍然有不少人覺得非常爆笑。片中，Tony Jaa向兩位主持教授各種顏色的泰文讀法，聽森美聽到「顏色」的泰文是「สี」（發音近似廣東話的屎）時，便忍不住說：「咁有排玩喇！」然後他們每聽到Tony Jaa解釋一種顏色讀法時，便不斷大笑，令人印象深刻。

點擊下圖觀看當年Tony Jaa點樣教兩人泰文：

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事隔多年，吳君如泰文功力可有進步？應該沒有，因為她最近與《闔家辣》導演鄭晉軒（Coba）遠赴泰國曼谷時便不時問隨團成員泰文，就算對方重覆好多次都好像學不懂，她在限時動態中貼出片段，片中的她不斷說「咪牛腩問」，而她亦有配字「泰文唔識唔緊要，最重要識講『咪牛腩問』」，原來「咪牛腩問」的意思是「個湯不要太油」，之後她亦有在另一條片段一邊大笑一叫說「咪溝仔」！到底「咪溝仔」是什麼意思？原來「咪溝仔」即泰文的「唔知道」！

吳君如曼谷嗌嘢食學泰文學極都唔識。（Instagram/@sandrangky）

不斷講「咪牛腩問」。（Instagram/@sandrangky）

夾硬背熟。（Instagram/@sandrangky）