「五黑一白」爆笑圖片背後有段故　女主角一脫成名累2歲囝慘死？

相信有不少網民都見過一張圖片，一位白人女孩坐在梳化上，背後則被五位高大的黑人包圍。明眼人一看就知道這是一部色情影片的截圖，但有網民在圖中配上文字，多數會把當中的金髮女孩比喻為遭受攻擊的受害者，而身後人則會比喻為攻擊力強的人或事，因此圖片能傳神地表達出網民的心聲。雖然圖片在互聯網上為網民帶來不少快樂，但原來背後卻有着一段傷心的故事。

此圖的常見用法。（網上圖片）

當中的女主角名為Julienne Frederico，1995年6月5日於美國賓夕凡尼亞州出生，身高僅有149cm，擁有愛爾蘭、意大利、烏克蘭及印第安血統。由於年幼時父母離異，所以她就跟隨母親及繼父搬往不同地方居住，包括佛羅里達州、夏威夷、紐約。由於經常搬家加上生性內向，因此難以結交朋友，Julienne醉心於書本中，所以學業成績優異。不過Julienne私下非常開放，有指她13歲在溜冰場認識一位18歲的男生，當時她瞞騙對方已經滿16歲，當晚就失去初夜，自此之後沉迷性愛，結果在17歲意外懷孕，令她成為單親母親，平時除了讀書，就是到餐廳打工賺錢。

Piper Perri身形非常嬌小，為業界帶來另一新景象。（IG/@piper_perri）

雖然Julienne的生活非常辛苦，但她仍然會到社交網站與其他人約會，不過目標對象就由男生變為女生，機緣巧合下認識曾在影視色情行業工作過的Lana Landey，對方介紹她入行，因此剛滿19歲的Julienne就開始在業界大展拳腳。2015年於Netflix播放的劇集《勁爆女子監獄（Orange Is the New Black）》大受歡迎，因此出片商採用劇集內容翻拍成人版本，而上述圖片正是出自於此影片。由於《勁爆女子監獄》的主角名為Piper Chapmam，擔任成人版主角的Julienne就被片商改藝名為Piper Perri（派珀·佩里）。Piper Perri憑影片成名，以幼齒風格在行內發展，由於成績優異，令她在2017年的AVN及XRCO頒獎禮被提名「最佳新進脫星」。

Piper Perri現時IG有逾70萬人追蹤。（IG/piper_perri）

當時Piper Perri與有濫藥習慣的男友Seth Redell交往，由於她在業界聲名大噪，因此工作接踵而來，經常要飛往不同地方拍攝，她就把年僅2歲的兒子Hayden交託對方照顧。豈料，Piper Perri在工作時得知兒子被送往醫院急救，當她趕到醫院時，兒子已經去世，其男友以二級謀殺罪名被起訴。

兒子Hayden的離世令Piper Perri大受打擊，因此中斷所有工作並在網上募集兒子的醫療及喪禮費用，又把Hayden的器官捐贈出去。雖然Piper Perri事後繼續在業界發展，但是兒子的離世疑似為她帶來不少打擊，因此她在2018年宣布離開業界，並表示現時自己有一段美好又穩定的愛情關係，但假如自己遇人不淑，還是會重回業界發展。

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