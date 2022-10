「五黑一白」爆笑圖片背後有段故　女主角一脫成名累2歲囝慘死？

相信有不少網民都見過一張圖片,一位白人女孩坐在梳化上,背後則被五位高大的黑人包圍。明眼人一看就知道這是一部色情影片的截圖,但有網民在圖中配上文字,多數會把當中的金髮女孩比喻為遭受攻擊的受害者,而身後人則會比喻為攻擊力強的人或事,因此圖片能傳神地表達出網民的心聲。雖然圖片在互聯網上為網民帶來不少快樂,但原來背後卻有着一段傷心的故事。

此圖的常見用法。(網上圖片)

當中的女主角名為Julienne Frederico,1995年6月5日於美國賓夕凡尼亞州出生,身高僅有149cm,擁有愛爾蘭、意大利、烏克蘭及印第安血統。由於年幼時父母離異,所以她就跟隨母親及繼父搬往不同地方居住,包括佛羅里達州、夏威夷、紐約。由於經常搬家加上生性內向,因此難以結交朋友,Julienne醉心於書本中,所以學業成績優異。不過Julienne私下非常開放,有指她13歲在溜冰場認識一位18歲的男生,當時她瞞騙對方已經滿16歲,當晚就失去初夜,自此之後沉迷性愛,結果在17歲意外懷孕,令她成為單親母親,平時除了讀書,就是到餐廳打工賺錢。

Piper Perri身形非常嬌小,為業界帶來另一新景象。(IG/@piper_perri)

雖然Julienne的生活非常辛苦,但她仍然會到社交網站與其他人約會,不過目標對象就由男生變為女生,機緣巧合下認識曾在影視色情行業工作過的Lana Landey,對方介紹她入行,因此剛滿19歲的Julienne就開始在業界大展拳腳。2015年於Netflix播放的劇集《勁爆女子監獄(Orange Is the New Black)》大受歡迎,因此出片商採用劇集內容翻拍成人版本,而上述圖片正是出自於此影片。由於《勁爆女子監獄》的主角名為Piper Chapmam,擔任成人版主角的Julienne就被片商改藝名為Piper Perri(派珀·佩里)。Piper Perri憑影片成名,以幼齒風格在行內發展,由於成績優異,令她在2017年的AVN及XRCO頒獎禮被提名「最佳新進脫星」。

Piper Perri現時IG有逾70萬人追蹤。(IG/piper_perri)

當時Piper Perri與有濫藥習慣的男友Seth Redell交往,由於她在業界聲名大噪,因此工作接踵而來,經常要飛往不同地方拍攝,她就把年僅2歲的兒子Hayden交託對方照顧。豈料,Piper Perri在工作時得知兒子被送往醫院急救,當她趕到醫院時,兒子已經去世,其男友以二級謀殺罪名被起訴。

兒子Hayden的離世令Piper Perri大受打擊,因此中斷所有工作並在網上募集兒子的醫療及喪禮費用,又把Hayden的器官捐贈出去。雖然Piper Perri事後繼續在業界發展,但是兒子的離世疑似為她帶來不少打擊,因此她在2018年宣布離開業界,並表示現時自己有一段美好又穩定的愛情關係,但假如自己遇人不淑,還是會重回業界發展。

