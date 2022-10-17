AK江爗生30歲而立感謝某位的陪伴　女方同時post相意外揭穿戀情？

男團 MIRROR早前演唱會時發生的嚴重意外，導致成員們休團兩個月，上星期成員們開始「復工」，推出新歌《We All Are》宣布回歸。而成員江爗生（AK）昨天（16日）踏入三十歲生日，在生日前一天他在社交平台上載了一張天空的照片並留言：「準備迎接29+1，2022本應是特別和期待的一年，可惜現在只想洗掉這一年，願一切事情從未發生。」更表示生日願望只有一個，就是希望能將大家對三位傷者的祝福轉化成能量。昨日正日生日更在社交平台發文：「三十而立，提起 學會。感謝呢段時間的陪伴 未來繼續多多指教！」並上載一張自己身在西貢碼頭與狗狗的合照，但竟然意外揭穿了自己的戀情？

AK意外揭穿了自己的戀情？(ig@_kisang_)

有眼利的粉絲發現AK的緋聞女友麻利亞（麻利）同一時間在自己的社交平台上載了身在西貢碼頭的照片，二人不謀而合，而麻利於前日接近12時亦有上載了生日蛋糕的照片，「花式自爆」AK的生日二人一同渡過。再加上AK於社交平台上載的狗仔「chaichai」亦有社交平台，當中差不多每個發文麻利都有留言，內容令人覺得十分可疑：「香噴噴」、「猜豬個樣成熟咗了」、「原來以前真係好細隻」等，令粉絲覺得麻利與chaichai很熟悉，懷疑是他們二人共同養的狗仔，加上小儀早前在chaichai的照片中留言：「傻脷」，令粉絲把事情加在一起聯想說：「他們根本就是在自爆戀情」。

麻利同一時間在自己的社交平台上載了身在西貢碼頭的照片 (ig@malisheep)

AK的緋聞女友麻利亞（麻利） (ig@malisheep)

AK在昨日生日的發文中亦有提到：「感謝呢段時間的陪伴 未來繼續多多指教！」這句說話，意有所指正在陪伴在他身邊的麻利，他還說到未來要多多指教，雖然AK是向chaichai說，但不禁令人直指AK其實是在與麻利說未來。其實多位成員亦有公開宣布有另一半，若AK真的宣布另一半時，相信鏡粉亦會接受他們另一半的存在。