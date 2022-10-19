美麗戰場｜渣男丁子朗被斬手報仇　方力申調戲陳瀅搶晒FO

今集（12集）一開始就有緊張刺激嘅劇情，蔣家旻透過技倆知道陳瀅預備好嘅自我介紹，仲以優先過陳瀅出場次序套用陳瀅嘅故事去博取評審同記者嘅同情，更在演講期間大灑眼淚博同情，效果非常顯著。結果，台下準備出場嘅陳瀅就嬲爆爆又驚訝咁望住蔣家旻！

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到陳瀅上台嘅時候，方力申就已經被陳瀅深深吸引嘴角更自動上揚。陳瀅解釋參選港姐的原因時，因被蔣家旻搶走對白，使腦袋空白一片，好快就靠自己嘅臨場發揮，以自信嘅一面獲取眾人掌聲。而方力申更即場調戲問陳瀅目前有冇拍拖，會唔會考慮佢嘅追求！助陳瀅大出風頭，令站在一旁嘅蔣家旻非常紅眼，又藉此盡顯到佢花花公子嘅性格！記者會後，樊亦敏喺後台責罵陳瀅搶風頭期間，方力申偷偷走入後台更上前阻止，仲話喺自己見場面有啲悶，想搞下氣氛，請求樊亦敏唔好怪責陳瀅。似乎係想將責任由自己負上，幫陳瀅解圍！

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今集方力申戲份比較多，亦開始交代方力申如何被陳瀅撻著！之後嘅集數都應該會睇到佢哋嘅火花會如何擦出！

【劉佩玥逐漸黑化 Call馬搵人怒打丁子朗】

劇中賤男代表丁子朗飛甩陳曉華後，孖住新女出夜街，結果行到黑巷被三名惡漢追打，一輪抵抗後不敵對方，更因反抗還手被人用刀斬手報復，隨即倒在血泊中。原來背後一切都喺劉佩玥指示哥哥搵人「教訓」丁子朗，要佢為呃陳曉華負上代價，暗中目睹一切嘅劉佩玥臨走前仲擺出一面爽嘅樣，似乎已步入黑化階段！

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今集劇情正如葉念琛導演所講，劇情真係越嚟越緊湊，角色係戲入面嘅轉變亦開始加速。冷場嘅劇情亦無之前咁多，故事線發展亦耐人尋味，如果有追開嘅觀眾就應該會好期待下一集嘅劇情發展！

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