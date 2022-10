今日(22/10)是陳瀅(Jeannie)的33歲生日,王灝兒(JW)昨日就聯同朱敏瀚和羅天宇提早為好姊妹慶生,她在IG上載靚相並寫着:「HAPPY BIRTHDAY MY LOVE. Hope you had fun yesterday!We all love youuuu 玉蓮(我的愛人生日快樂, 希望你昨天玩得開心,我們都愛你)」。壽星女陳瀅以紅色吊帶低胸裙現身,相當明艷照人,JW則從後擁着她大曬姊妹情。不少網民紛紛為Jeannie送上生日祝福,又大讚她們姊妹情深:「Happy Jeannie Day」、「sweetest friends」。



