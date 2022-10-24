吳啟洋Phoebus首個個人見面會數百粉絲支持　坐電單車重現MV一幕

組合P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）近日人氣急升，除了於劇集中擔任重要角色外，最近更接連推出新曲，包括第二首個人派台歌《close friend》。MV中Phoebus特意作出多個新嘗試，包括第一次拍攝以劇情主導的MV，以及登上電單車與女主角風馳電掣，這些均令他十分難忘。昨日（23日）商場特意安排了一台電單車於活動現場，讓Phoebus 重溫拍攝MV時回憶點滴，同時亦讓一眾Phoebus粉絲亦能體驗一下MV女主角的心情。

吳啟洋Phoebus出席首個個人商場新曲宣傳活動，數百粉絲齊集商場一同打氣應援

首次以個人身份出席公開活動的Phoebus亦在一眾粉絲歡呼聲中粉墨登場，對於今次舉行首個以其新曲為題之見面集郵會，Phoebus亦十分感謝商場邀請，讓他能藉此機會跟在場粉絲作近距離見面互動，並感激大會特意安排一輛電單車於台上，讓他回憶起拍攝MV時多個難忘時刻。而暖心的Phoebus，亦不忘向在場一眾粉絲表示感謝支持。當被問到新曲MV的製作趣事時，Phoebus亦表示記憶猶新，特別是拍攝電單車場口時，因為要載着女主角一同拍攝，因此要一邊注意交通情況，一邊留意導演和攝影師指令，時時刻刻都需打醒精神。此外，對於首次拍攝首個有故事性及亦以劇情主導的MV，Phoebus亦笑言具挑戰性，並感激導演給予了很大空間讓他們發揮，更表示與另外兩位主角均過足戲癮，更跟大家推薦多個場口，並叫大家多看幾次MV，發掘不同面向的自己。

Phoebus舉行首個集郵見面會，登上電單車與粉絲近距離互動，大派福利

Phoebus亦特意為在場觀眾獻唱新曲《漸漸地》及《close friend》，唱畢後便立即舉行他的首個集郵見面會。作為人氣暖男的Phoebus亦大展親和力及帥氣一面，先行登上電單車，擺出多個有型Pose予粉絲拍照留念，現場歌迷粉絲均十分熱情。