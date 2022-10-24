季前賽｜兩位童星勁搶fo　姜濤細佬「老闆仔」演出經驗豐富

《季前賽》終於開播，不過姜濤喺第一集未有太多機會騷球技。

集姜濤、呂爵安、張繼聰、陳卓賢等人主演嘅ViuTV劇集《季前賽》，今晚（24日）首播。喺快餐店打工嘅姜濤，送外賣時重遇昔日嘅籃球隊友陳卓賢，令他想起自己曾在學界決賽中犯下關鍵錯誤，成了輸波罪人。深夜在籃球場練波時，遇上了張繼聰。

Edan做富二代。

呂爵安飾演嘅富二代，由外國回流香港後，一直在父親的公司打風流工，外表風光，但實際對未來沒有任何想法。與友人玩投籃遊戲機時，遭張繼聰挑機，其後他跟蹤對方到籃球場，主動向對方下戰書，結果慘敗。

「老闆仔」黃梓樂成功搶fo。

首集播出後，劇中嘅兩演員引得網民不停留言「好得意」，一位是飾演姜濤弟弟「老闆仔」嘅黃梓樂，而另一位就係飾演邱士縉（Stanley）寶貝女阿Bean嘅晴晴。後者不用多介紹，早在劇集拍攝時，已引起Stanley與姜濤爭鋒吃醋，年紀輕輕嘅晴晴（Alexandra Della Pietra）其實已經拍過不少廣告硬照以及電影《出租家人》，表現自然並不老積。至於「老闆仔」黃梓樂，雖然只得9歲，但原來作品都唔少，當中包括《940920》童年余家聰、《野人老師》童年李白、陳展鵬MV《零歲》MV小主角、電影以及微電影都至少十套，演出經驗十分豐富。