歌手程浚彥(Tyson Yoshi)與女友Christy相戀多年,一直都十分恩愛,雖然早前有網民攻擊Christy樣貌醜,但都獲男友Tyson Yoshi力挺,間中二人亦會在社交平台發布恩愛照片,讓網民都十分羨慕。

Christy在社交平台上載與Tyson Yoshi出海遊玩的照片及短片 (ig@c.705)

今日(24日)Christy在社交平台上載與Tyson Yoshi出海遊玩的照片及短片,並寫上:「soaked up the last bit of summer」,因為天氣快將踏入秋季,所以Christy與朋友都捉緊夏天的尾巴出海遊玩。Christy穿上了啡色的比堅尼泳衣大騷誘人的身材,而Tyson Yoshi亦大晒胸肌,但相中可見Tyson Yoshi胸肌沒有之前演唱會時那麼結實,未知是否因為演唱會已過便疏於練習,令胸肌「走佬」。

Tyson Yoshi胸肌「走佬」? (ig@c.705)