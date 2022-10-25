鍾鎮濤大女鍾嘉晴英國遭詐騙　扮大使館及公安呃資料︰都嚇哭了

B哥鍾鎮濤有1子3女。（IG：@chloebeebeebee）

鍾鎮濤有4名子女，早前與范姜所生的女兒鍾懿（Blythe）到英國升學，哭得肝腸寸斷，原來B哥的大女鍾嘉晴（Chloe）亦身在英國倫敦，更自爆遇上詐騙集團，被呃走大量個人資料兼嚇到喊：「囑咐我不要將此事告訴第三人（包括我的父母）。」

B哥鍾鎮濤大女鍾嘉晴，自爆被騙。（IG：@chloebeebeebee）

鍾嘉晴原來上月已抵達倫敦，她上載身處英國照片自爆被騙：「前幾天接到自稱中國駐英大使館的電話，讓我去領一份重要檔，但由於當時在忙而且是機器電話就沒在意關斷了。但是後來又收到了同樣的電話，讓我轉人工客服詢問是什麼檔。工作人員問了我姓名身份證號（我當時太好奇沒多想就給了我個人資料），查詢後他告訴我了檔公文號，內容為一名9.28入境廣州白雲機場的旅客身上攜帶大量銀行卡被海關稽查，其中一張是以我的名義辦理的。這頓時把我嚇壞我立馬否認於是工作人員建議我向警方報案並把我連結到廣州市公安局的電話。」

身在外地的鍾嘉晴，受騙後還是將事情告訴B哥鍾鎮濤及范姜。（IG：@chloebeebeebee）

耳熟能詳的詐騙手法，卻足以嚇壞嘉晴，乖乖按騙徒指示去做：「電話接通後，警方詢問我事情經過，要求我做筆錄，問了幾個問題並囑咐我不要將此事告訴第三人（包括我的父母），理由是害怕到處聲張引起嫌疑人的注意。後來下載了一個軟體視訊做了筆錄，我太害怕都嚇哭了，對方還安慰我說沒事的，我沒做錯事就不會有事的，不必為這些事難過。電話掛斷後自稱警方又電話來說我的部分的事情解決了，但因為國家還在調查中不能告訴我細節還說以後接到大使館的電話不必理會。」

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