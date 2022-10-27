羅家英笑言食緊軟飯　陳百祥搵位串爆曾志偉：佢都唔知邊個喺老婆

曾志偉、陳百祥（叻哥）、羅家英日前出席慈善高爾夫球賽。陳百祥與羅家英兩位好友相聚非常好傾，可惜二人平日太忙，未能經常一同切磋球技，叻哥笑言家英哥平時要服侍汪阿姐（汪明荃）太忙啦，相反叻哥就比老婆黃杏秀（秀姑）服侍慣，講完仲笑得鬼死咁開心！家英哥聞言似乎就好羨慕啦，即笑指：「岩嘅，喺我要向你學習，睇吓點樣收復阿姐。」

叻哥個髮型好搶眼！（陳順禎攝）

由於老友曾志偉忙着比賽未有一同接受訪問，叻哥大讚曾志偉球技，，事關叻哥唔敢得罪高層，直言怕「無嘢撈」：「唔好講讓佢，喺打落佢贏少少（暗中放水比佢？）你問得咁清楚嘅，唔通真輸啊？」家英哥就相當謙卑表示志偉一定好過自己，叻哥即補刀串志偉：「睇吓邊方面啦，高度一定唔會囉。」相當好笑！

兩位好吹得。(陳順禎攝)

叻哥近年越來越少在幕前出現，被問到嚟緊會唔會繼續工作？叻哥就話：「我本身就食軟飯嘅，咁食軟飯嗰個叫我做乜我就做乜。」家英哥聽完就話：「我就好唔明，食軟飯嗰個係邊個嚟？」叻哥：「我同你都比人覺得我哋係食軟飯，因為個老婆叻過你。」家英哥深表認同，直言自己就喺食緊軟飯：「直程喺啦我！」語畢，叻哥又不忘拉志偉哥落水，表示：「曾志偉就唔會啦，佢都唔知邊個喺老婆。」這番說話果然喺叻哥先夠膽講啊！

叻哥真喺唔驚志偉哥嬲架喎。（陳順禎攝）