COLLAR︱經理人Wing首談So Ching　Winka網上打氣：我會願意等待

MIRROR紅館演唱會事故發生已三個月，受重傷的舞者李啟言（阿Mo）仍在伊利沙伯醫院接受治療，其女友、COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）一直全心照顧男友，So Ching至今仍未正式復工，早前COLLAR亦是七缺一赴商台接受訪問。今日（28/10），COLLAR經理人Wing（戴穎）罕有在社交網站交代So Ching和COLLAR的最新情況，隨後COLLAR多位成員亦有轉發帖文表達感想。

MIRROR演唱會︱經理人Wing透露So Ching最新情況：尊重佢每個決定

Wing在社交網站貼出COLLAR工作花絮，並分享一直以來感受。（Instagram/@bwingtai）

Winka（陳泳伽）就在IG帖文中寫道：「唔擅長等待既我會願意等待，想送一段歌詞比我地彼此。」之後就貼上陳奕迅《陪你渡過漫長歲月》的歌詞，其中一段提及到：「未來多漫長再漫長 還有期待陪伴你 一直到故事給說完」。而Marf（邱彥筒）就在限時動態寫道：「We promised to be each other's secret angels for the rest of the time. And We will Including the whole team（我們承諾在剩下的時間裡成為彼此的秘密天使）。多謝在等待中的你們。Stay hope , keep the support and courage For yourself for the ppl who needed it（為需要的人及自己保持希望，保持支持和勇氣），等待是一種信任，守護是一種勇氣，不去想回報的付出是一種善良。」

最後Candy（王家晴）則表示：「Collar唔只8個，背後仲有Am team、stylist（造型）、hair（髮型）、make up（化妝）、 nail（美甲）. We are supporting eachother（我們互相支持）. 期待我地全部人full team（齊人）上陣嘅一日，一齊嘈一齊笑。」

So Ching（蘇芷晴）現時仍然未復工。（IG@momo.lky）

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