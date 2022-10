COLLAR︱經理人Wing首談So Ching　Winka網上打氣：我會願意等待

MIRROR紅館演唱會事故發生已三個月,受重傷的舞者李啟言(阿Mo)仍在伊利沙伯醫院接受治療,其女友、COLLAR成員So Ching(蘇芷晴)一直全心照顧男友,So Ching至今仍未正式復工,早前COLLAR亦是七缺一赴商台接受訪問。今日(28/10),COLLAR經理人Wing(戴穎)罕有在社交網站交代So Ching和COLLAR的最新情況,隨後COLLAR多位成員亦有轉發帖文表達感想。

MIRROR演唱會︱經理人Wing透露So Ching最新情況:尊重佢每個決定

Wing在社交網站貼出COLLAR工作花絮,並分享一直以來感受。(Instagram/@bwingtai)

Winka(陳泳伽)就在IG帖文中寫道:「唔擅長等待既我會願意等待,想送一段歌詞比我地彼此。」之後就貼上陳奕迅《陪你渡過漫長歲月》的歌詞,其中一段提及到:「未來多漫長再漫長 還有期待陪伴你 一直到故事給說完」。而Marf(邱彥筒)就在限時動態寫道:「We promised to be each other's secret angels for the rest of the time. And We will Including the whole team(我們承諾在剩下的時間裡成為彼此的秘密天使)。多謝在等待中的你們。Stay hope , keep the support and courage For yourself for the ppl who needed it(為需要的人及自己保持希望,保持支持和勇氣),等待是一種信任,守護是一種勇氣,不去想回報的付出是一種善良。」

最後Candy(王家晴)則表示:「Collar唔只8個,背後仲有Am team、stylist(造型)、hair(髮型)、make up(化妝)、 nail(美甲). We are supporting eachother(我們互相支持). 期待我地全部人full team(齊人)上陣嘅一日,一齊嘈一齊笑。」

So Ching(蘇芷晴)現時仍然未復工。(IG@momo.lky)

