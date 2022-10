李元元(Lucy),肥嘟嘟舉止可愛,一直獲得不少廣告商青睞。(IG:@lucy.is.good)

深受網友歡迎的星二代,李璨琛和太太梁志瑩(Sophia)的4歲女兒李元元(Lucy),肥嘟嘟舉止可愛,一直獲得不少廣告商青睞。早前宣布將做家姐,搞怪功力亦更上一層樓,萬聖節裝扮當然不會令網友失望﹗

李元元(Lucy)不時有驚為天人的裝扮。(IG:@lucy.is.good)

「李老母」Sophia經常在照片中配上有趣搞鬼的Caption,令Lucy人氣高企。萬聖節前一日Lucy穿上白雪公主裙,下半身竟然穿上白袜兼黑色拖鞋,加上心心太陽眼鏡加入晒戲的眼神,Sophia笑言:「點解我個女咁有型#對鞋唔襯到爭啲要CALLfashionpolice #ATTITUDEisEVERYTHING!」網友明顯相當受落:「Fashion 界欠你一個交代﹗」、「我覺得毫無違和感,好襯﹗」、「茱麗葉2022版!! Where is Romeo??」Sophia爆笑回應:「Romeo is tired」,更有網友發現李璨琛原來默默在抹車:「冇南瓜車,係咪坐後面嗰架Porsch?爸爸抹緊車呀﹗老豆果然係角落生物。」

李元元(Lucy)呢身造型,呢個眼神,真係一見難忘呀。(IG:@lucy.is.good)

李璨琛其實喺李元元(Lucy)身後,不過個女搶晒鏡係難搵D。(IG:@lucy.is.good)

