季前賽｜花姐驚喜客串做麻煩客　網民瘋狂抽水：做返自己零難度

MIRROR成員姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）、Stanley（邱士縉），以及ERROR成員193（郭嘉駿）和肥仔（梁業），以及張繼聰主演的ViuTV原創劇《季前賽》昨日（31/10）播出第六集，劇集尾聲MIRROR經理人花姐（黃慧君）驚喜現身，飾演要求多多麻煩的廣告客戶，不可理喻的想法令阿良（Stanley飾）等人感到無奈。

花姐做麻煩客人。（節目截圖）

當中阿良就提議用近期最有名的網紅擔任代言人，當中會以踢足球的方式拍片，此時，花姐飾演的Susan馬上表示：「我有講過KOL咩？啲名我都唔識嘅，有無follower㗎？」而阿良就回應根據上次的開會記錄，大家確實同意任用網紅做代言人，又表示不需要擔心人氣問題，因為這幾位網紅非常受年輕人歡迎，不過Susan馬上表示：「Oh my god！年輕人，你知唔知有消費能力嘅都係中年人，你有無考慮過啊？下！」之後她就提議找超級電影明星古生做代言人，而阿良只能無奈接受。

Susan的要求不可理喻！（節目截圖）

瘋狂抽水。（節目截圖）

最後Susan提出影片內容以應該拍攝草地滾球，又言：「搵埋Stanley！搵埋姜濤。」不過就被問到：「佢地經理人好難搞喎！」而Susan就笑言：「搵埋佢經理人」。雖然劇集在去年拍攝，但早前KOL「千頌C」發文表示MIRROR經理人團隊態度極度不專業、目中無人，令部分廣告界人士透露：「有得揀，我真係好唔想夾嗰班經理人。」節目出街後引起不少網民留言：「太驚喜有埋花姐出現一齊玩。」、「花姐做返自己零難度」、「佢仲夠膽出嚟」、「花姐真係好討厭，唔好再嚟過啦！」

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