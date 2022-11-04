打天下2｜歐錦棠再向難度挑戰 空手道奧運銅牌劉慕裳落實參演

ViuTV劇集《打天下2》今日（4日）喺西貢進行開鏡拜神儀式，歐錦棠、譚善言、江熚生（AK）、邱傲然（Tiger）、鍾舒漫、郭奕芯等均有出席。歐錦棠接受訪問時表示自己雖然係監製、編審，但如果沒有譚善言嘅參與，續集好難拍得成。「佢係靈魂，當然AK都好重要，一定要有佢。」譚善言笑言雖然已放下武功一段日子，但歐錦棠都會將她迫到盡。「當得做到之後，又再加另一樣嘢，所以都係永遠向上挑戰。」棠哥在旁表示已經開始與練功，而對方亦達到自己嘅要求，又指譚善言係一位被演戲耽誤了的武術家唔。「譚姐今次嘅動作場面係無女星做過。」

《打天下》開拍續集，除加入Tiger 之外，香港空手道一姐劉慕裳亦會參演。(胡凱欣攝)

棠哥透露《打2》的動作場面比上一季更激，如果10級的話會有9級，而AK嘅打戲係最多。「仲要除衫，今次佢條褲會短啲，同埋有埋身肉搏。佢同Tiger 係死對頭，今次係我第一次同佢合作，佢比我好大驚喜，除咗演技之外，我起過佢底，原來係少年武術冠軍，所以係好好根底，記動作好快。」

郭奕芯富二代男友Brian 低調到場，二人其後應傳媒要求企定定合照。(胡凱欣攝)

棠哥又指為了視覺效果，《打2》除起電影班底之外，亦有不少鏡頭一鏡到底，對演員來說很有挑戰性。「另下一月會去日本取景 ，佔嘅集數都有幾集，所以會留得耐啲，亦會有好多日本知名演員參與。而上一季好多人都提議嘅劉慕裳（Grace），今次都會參與拍攝，好開心。」與奧運銅牌得主有對手戲嘅譚善言大讚Grace 文戲了得。「由佢講返運動員經歷係好感人，頭幾日拍時好surprise 。」

歐錦棠大讚Tiger 非常打得。(胡凱欣攝)