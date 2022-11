57歲的溫兆倫近年活躍於網上平台,一舉一動都受到網民注目。繼他早前老婆被嘲外貌而與網民開戰後,他今日(5日)忽然大曬英文口語,雖然講得慢,但口音就獲到激讚:「Someone asked me,Why Chinese need to speak English and my answer is why not? Go for it! Keep it up!(有人曾經問我中國人為什麼要說英語?而我的回答是為什麼不能?加油!繼續加油!)不少網民都稱呼溫兆倫為溫Sir,紛紛留言:「好英式」、「口音很標準」和「太勵志啦」等等。

溫Sir!(影片截圖)

+ 28

溫兆倫早年就讀循道學校、大角嘴德善英文書院(與藝人林利為同學)以及利瑪竇書院深水埗海壇街分校中文部(與旅遊專欄作家及旅遊節目主持胡慧沖為同班同學),教育程度為中六。

解答點解中國人要講英文?

點撃下圖重溫自信樣: