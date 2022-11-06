陳凱琳同鄭嘉穎有約定湊仔事務：老公係非常之配合我嘅工作

陳凱琳（Grace)今天（6日）以形象大使身份出席馬場公開活動，她身穿淡粉色的露肩禮服配上高貴頭飾，整個人看上去氣息極好，她自言十分喜愛這個穿搭。不過grace的手臂相當幼細，似乎又瘦了點！她表示：「頭先有人話肥咗，哈哈，我習慣咗㗎啦，做呢行唔係肥咗就瘦咗。」她本人健康就無問題，並多謝大家關心：「冇特別去留意喎，有時可能工作呀，或者湊小朋友咁樣，都會唔定時食嘢，但我又好為食，唔使擔心呀大家我一定會食夠嘢嘅。」

Grace今日終於唔使喺屋企湊小朋友，可以扮靚靚咁工作啦。（葉志明攝）

至於Grace今日難得可以出來工作抖下氣，已將仔仔交由老公鄭嘉穎幫忙照顧，仲甜笑表示：「頭先佢都叫我放心啦，佢哋而家OK啊，啱啱食完晏，sent咗啲video 比我睇。」之後grace又再好認真地向嘉穎表白：「我知道成日講好噚氣，我老公係非常之配合我嘅工作，點都會有一個人喺屋企睇住小朋友（佢搞唔搞得掂？）搞得掂嘅哈哈，因為兩個仔麻，咁爸爸同佢哋玩下遊戲都OK嘅。」

原來嘉穎都係一個神隊友！（葉志明攝）

近日，鄭嘉穎就在小紅書開設個人賬戶，原來係Grace叫埋老公一齊玩，事關她覺得嘉穎係一個好有情趣的人，而平時觀眾只見到他認真的一面，所以Grace希望從另一個平台分享老公平常搞笑活潑、童真的一個人！之後她更稍有不滿向嘉穎表示：「點解你咁快有咁多follower，你知唔知我儲咗幾耐！」更揚言觀眾好快就會見到他們合體啊。