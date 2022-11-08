季前賽︱導演袁劍偉讚陳卓賢演出細膩　「每每是輕輕的稍瞬即逝」

由MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley），ERROR成員郭嘉駿（193）和梁業（肥仔），以及張繼聰主演的ViuTV原創劇《季前賽》迎來結局篇，而導演袁劍偉亦不時在IG談談對每位演員的看法，昨日（7/11）就輪到由Ian飾演的卓立鋒，他更大讚Ian的表演仔細。



袁劍偉大讚Ian的表演仔細。（IG/ @fen_yuen）

袁導在帖文中寫着：「卓立鋒的Mentor，電影裡的Mentor角色俯拾皆是，Star wars Luke Skywalker and Master Yoda. The Lord of the rings, Frodo and Gandalf. Professor Dumbledore and Harry Potter。大部份的Mentor都是年長的智者，因為歷練和人生經驗可以為角色提供意見或幫忙抉擇。卓立鋒的角色自視很高，連潘Sir都敢於挑戰，誰可以做他的Mentor？在這個點上，我們都思考了很久— 最後出現了櫈仔的角色。能改變強人的，不一定是更強的人。Ian的表現很仔細，每每是輕輕的和稍遜（瞬）即逝，看他的戲要特別專心。和櫈仔的對手戲中，Ian的轉化並沒有很明顯，但是足夠。他很會看劇本和看得很細，他提出的一些細節，是需要看劇本很多遍才會找到線索。因為領會很深，所以表演時便會做得很少。這是很不『電視』的演法，很特別。」

網民大讚Ian的表情細膩到位。（劇照）

網民認同導演說法紛紛留言讚Ian的演繹恰到好處：「Ian嘅表情真係好細膩到位，好鍾意睇佢」、「好鍾意睇Ian做戲，表情到位唔會浮誇」，但亦有人反映卓立鋒的戲份太少：「每次卓立鋒出場就係全集嘅亮點，可惜戲份太少，冇background、冇解釋點解鋒嘅性格咁好勝，家庭原因？定中學輸咗場比賽？好多人都了解唔到鋒嘅性格轉變就已經完咗」。

但亦有網民反映Ian太少戲份。（劇照）

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