季前賽︱導演袁劍偉讚陳卓賢演出細膩　「每每是輕輕的稍瞬即逝」

由MIRROR成員姜濤、陳卓賢(Ian)、呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley),ERROR成員郭嘉駿(193)和梁業(肥仔),以及張繼聰主演的ViuTV原創劇《季前賽》迎來結局篇,而導演袁劍偉亦不時在IG談談對每位演員的看法,昨日(7/11)就輪到由Ian飾演的卓立鋒,他更大讚Ian的表演仔細。



袁劍偉大讚Ian的表演仔細。(IG/ @fen_yuen)

袁導在帖文中寫着:「卓立鋒的Mentor,電影裡的Mentor角色俯拾皆是,Star wars Luke Skywalker and Master Yoda. The Lord of the rings, Frodo and Gandalf. Professor Dumbledore and Harry Potter。大部份的Mentor都是年長的智者,因為歷練和人生經驗可以為角色提供意見或幫忙抉擇。卓立鋒的角色自視很高,連潘Sir都敢於挑戰,誰可以做他的Mentor?在這個點上,我們都思考了很久— 最後出現了櫈仔的角色。能改變強人的,不一定是更強的人。Ian的表現很仔細,每每是輕輕的和稍遜(瞬)即逝,看他的戲要特別專心。和櫈仔的對手戲中,Ian的轉化並沒有很明顯,但是足夠。他很會看劇本和看得很細,他提出的一些細節,是需要看劇本很多遍才會找到線索。因為領會很深,所以表演時便會做得很少。這是很不『電視』的演法,很特別。」

網民大讚Ian的表情細膩到位。(劇照)

網民認同導演說法紛紛留言讚Ian的演繹恰到好處:「Ian嘅表情真係好細膩到位,好鍾意睇佢」、「好鍾意睇Ian做戲,表情到位唔會浮誇」,但亦有人反映卓立鋒的戲份太少:「每次卓立鋒出場就係全集嘅亮點,可惜戲份太少,冇background、冇解釋點解鋒嘅性格咁好勝,家庭原因?定中學輸咗場比賽?好多人都了解唔到鋒嘅性格轉變就已經完咗」。

但亦有網民反映Ian太少戲份。(劇照)

