下流上車族｜黃嘉雯情挑林敏驄終越界親吻　網民：車總想自肥？

無綫台慶劇《下流上車族》已經進入結局篇，之前已經有劇透指林敏驄與江美儀將會有第三者出現，令他們二人本身已經在離婚邊緣。昨晚（9日）一集二人的第三者出現，更多次情挑林敏驄，終於令林敏驄越界出軌。

昨晚（9日）一集二人的第三者出現，更多次情挑林敏驄，終於令林敏驄越界出軌。(《下流上車族》截圖)

第三者黃嘉雯因為與男友鬧分手，情緒變得有點差，所以就向林敏驄訴苦，林敏驄亦很有耐心地聽黃嘉雯說話並加以安慰，黃嘉雯還哭得梨花帶雨。黃嘉雯說著說著就倚靠在林敏驄的肩膀上，然後黃嘉雯覺得自己好多了就想先行離開，林敏驄便問：「你聽日得唔得閒？」原來林敏驄約了黃嘉雯到水上樂園遊玩，當他們玩得正開心時，被關曜儁及林穎彤發現並拍下二人手拖手的照片，關曜儁及林穎彤把照片傳給江美儀看後，她的心情一沉。

第三者黃嘉雯因為與男友鬧分手，情緒變得有點差，所以就向林敏驄訴苦 (《下流上車族》截圖)

原來林敏驄約了黃嘉雯到水上樂園遊玩，當他們玩得正開心時，被關曜儁及林穎彤發現並拍下二人手拖手的照片 (《下流上車族》截圖)

鏡頭一轉就到喝得有點微醺的黃嘉雯想佈置房間，也叫了林敏驄前來幫忙，但黃嘉雯等不及已經自己站了上椅子在弄。黃嘉雯由於站得不穩，所以在椅子向下跌，跌正在林敏驄的身上，壓到了他的腰，令他不能即時站起來。最後微醺的黃嘉雯便情不自禁的親吻林敏驄，被當場進來的小女兒羅毓儀見到並十分激動地衝向黃嘉雯，林敏驄出手阻止不果，羅毓儀掙脫林敏驄後便帶同次郎離開房間。有關於黃嘉雯親吻林敏驄一幕引起了不少網民的熱烈討論，指黃嘉雯根本不需要親下去是林敏驄想「自肥」才要她親，更有不少人網民說：「車總好過份」、「車總就開心啦！」等搞笑留言。

明明叫咗林敏驄幫手又等唔切 (《下流上車族》截圖)