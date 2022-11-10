叱咤2022｜紅館意外後首次現身　Anson Lo望外界繼續關注阿Mo

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今日（10/11）於昂坪市集舉行，MIRROR的其中9位成員包括姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy、Lokman、Frankie、Stanley和Alton均有現身。7月底的紅館演唱會嚴重事故後，與傷者阿Mo份屬好友的Anson Lo首次出席公開活動及會見傳媒。

MIRROR以黑白造型出場，全場尖叫聲四起。（鄺鈺瑩攝）

Anson Lo接受訪問時坦言再次見到粉絲們非常感動，亦希望大家可以繼續關注阿Mo：「上一次公開event已經半年前，今日見到大家仲喺度守護住我哋呢幾個月唔同嘅時光。呢幾個月，無論係我哋12個、AM team、dancer們都好難。經過兩個月休息，除咗重新工作，都想大家一齊繼續把關阿Mo呢件事，我哋唔會唔記得呢件事，希望大家繼續祈禱、send多啲關心、畀多啲attention佢。我諗佢最想要正能量，無論陪Mo，其他dancer們又好。」

紅館演唱會事故後，Anson Lo首次出席公開活動。（鄺鈺瑩攝）

問到有否探望阿Mo，Anson Lo表示暫時未能探望：「佢家人未ready，而家每日keep住問佢update狀況係點，需要啲咩，盡力有咩需要，我哋12個都一定會盡力幫。」他坦言沒有主動聯絡So Ching，但亦有透過公司溝通：「反而最關心都係阿Mo傷勢，特別係dancer朋友們情緒上，呢兩個月除咗病情上，情緒上大家都要時間去康復……呢兩個月大家關心下，開下會，溝通下彼此諗緊咩，呢個都好緊要。」