何雁詩慶結婚周年公開愛的宣言　無懼背負第三者罵名為真愛堅持

何雁詩與鄭俊弘(Fred)於2020年結婚,婚後兩人育有一子Asher,一家三口生活幸福。前日(10日)是Fred生日,兩人撇低囝囝外出撐枱腳慶祝生日,享受難得的二人世界,並順道慶祝結婚2周年紀念,阿詩還將當日的甜蜜合照放上IG放閃曬恩愛,並以英文留言寫道:「Happy birthday and happy second anniversary to the love of my life❤️」。

何雁詩與老公鄭俊弘及仔仔一家三口。(何雁詩ig)

阿詩深情地向老公Fred表白了愛意,表示她愛老公的地方有很多,從Fred的善良、幽默感到你的職業道德,對於兩人共同建立的生活,她真的沒有什麼可以投訴。她還記得在艱難的時候兩人曾經一起在床上看着天花板數算着他們的祝福,這就是他們度過艱難日子的方式,結果證明一切都值得。她又希望老公生活愉快,並在餘生中陪伴她。阿詩表示公開發表愛的宣言,是因為她沒勇氣面對面跟老公說。Fred亦有留言冧爆阿詩表示:「I love you too 老婆❤️❤️❤️」阿詩就回他說:「 I love you to the moon and back。」這也是Fred寫給阿詩的愛言。

阿詩當年與Fred拍拖時,Fred曾被指一腳踏兩船,令阿詩淪為第三者,事件轟動一時,二人形象更因而大插水。不過阿詩無懼背負小三罵名,堅持與Fred相愛,最終兩人一段情終於開花結果,排除萬難組織了幸福家庭。

+ 1